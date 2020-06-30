Продажи вина могут упасть из-за нового закона о виноградарстве и виноделии

Пока изменений в работе с поставщиками в связи с вступлением закона в силу нет, уверяет сотрудник одного из ритейлеров. Представитель крупнейшей в Восточной Сибири красноярской торговой компании «Командор» говорит, что в ассортименте этой сети нет продукции российских поставщиков, использующих иностранные виноматериалы. По его словам, некоторые поставщики оповестили копанию, что переименуют фруктовое вино во «фруктовый напиток», а шампанское — в игристое вино. В любом случае продукция, закупленная до 26 июня, не будет являться контрафактом, ссылается он на закон. Представители X5 Retail Group, «Магнита», «Дикси», «Красное&Белое», Metro, «Ашан», «Азбуки вкуса» на вопросы «Ведомостей» пока не ответили.