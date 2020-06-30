Продажи вина могут упасть из-за нового закона о виноградарстве и виноделии

Продажи вина могут упасть из-за нового закона о виноградарстве и виноделииРитейлеры опасаются сбоев в производстве и поставках
Новые правила производства и реализации вина могут привести к сокращению продаж. К такому выводу пришли Российская ассоциация экспертов рынка ритейла (РАЭРР) и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, в нее входят крупнейшие ритейлеры). Об этом «Ведомостям» рассказали их представители.
Они напоминают, что 26 июня вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, в котором описаны требования к маркировке, производству и продаже вина, а также меры господдержки отрасли. Из него, в частности, следует, что теперь «вином России» можно называть только вино, которое произведено на 100% из отечественного винограда, то есть без использования импортных виноматериалов. Российское вино из иностранного виноматериала сможет называться лишь «виноградосодержащим напитком», на бутылках и на полках должна быть размещена предупреждающая надпись «Не является вином», говорили ранее производители игристых вин.
Что говорят ритейлеры
Новые правила могут привести к сбою в производстве и поставках российского и импортного вина, а также росту розничных цен, предупреждает РАЭРР в письме 17 июня на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова. Компаниям теперь придется по-другому называть свою продукцию, кто-то может вовсе отказаться от «виноградосодержащих напитков», говорит председатель правления ассоциации Андрей Карпов. Кроме того, по его словам, у ритейлеров могут возникнуть вопросы к маркировке импортного вина, которая будет не соответствовать новым правилам.
Радикальные изменения выкладки винной продукции в рознице дезориентируют покупателей, они могут сомневаться в качестве даже хороших вин, продолжает Карпов. Поэтому они могут переключаться на другие напитки, в первую очередь, на крепкий алкоголь, следует из письма ассоциации. Карпов считает, что на перестройку рынка может уйти более полугода.
Новые правила действительно приведут к снижению продаж вин, подтверждает представитель АКОРТ. По его словам, добросовестные торговые сети не смогут закупать маркированные не по закону вина (прежде всего, импортные), а у поставщиков не получится маркировать товары должным образом из-за неясных положений закона. Он считает, что продажи отечественного вина могут сократиться на 10-15%, что неизбежно негативно отразится как на производителях, так и на продавцах и покупателях.
Представитель АКОРТ напоминает, что аналогичная ситуация сложилась в середине 2019 г. с продажей молочной продукции после введения обязательного разделения на полках товаров с заменителям и без заменителей молочного жира. В итоге продажи по отдельным категориям упали тогда до 50%. Ассоциация обращалась по поводу новых правил к премьеру Мишустину, говорит собеседник «Ведомостей». Пресс-служба правительства не стала комментировать служебную переписку.
Пока изменений в работе с поставщиками в связи с вступлением закона в силу нет, уверяет сотрудник одного из ритейлеров. Представитель крупнейшей в Восточной Сибири красноярской торговой компании «Командор» говорит, что в ассортименте этой сети нет продукции российских поставщиков, использующих иностранные виноматериалы. По его словам, некоторые поставщики оповестили копанию, что переименуют фруктовое вино во «фруктовый напиток», а шампанское — в игристое вино. В любом случае продукция, закупленная до 26 июня, не будет являться контрафактом, ссылается он на закон. Представители X5 Retail Group, «Магнита», «Дикси», «Красное&Белое», Metro, «Ашан», «Азбуки вкуса» на вопросы «Ведомостей» пока не ответили.
Что говорят виноделы
Крупнейшие производители игристых вин в России — «Абрау-Дюрсо» и «Игристые вина» — критиковал закон еще до его принятия. Новые правила ударят прежде всего по производству игристого — в России собственного виноматериала для него недостаточно, объяснял гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко в декабре прошлого года. У «Абрау-Дюрсо» около 60% продукции на тот момент приходилось на вино из импортного виноматериала, у «Игристых вин» — почти 100%, сообщали тогда представители компаний.
Сейчас представитель «Абрау-Дюрсо» лишь отметил, что после вступления в силу нового закона компания производит вино только из отечественного сырья, виноградосодержащих напитков в ее ассортименте нет.
По данным Росалкогольрегулирования, производство игристых и шампанских вин в январе-мае выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,7 млн дал. Это связано с тем, что производители до вступления закона в силу спешили переработать все виноматериалы, объясняет президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. Производство тихих вин, наоборот, сократилось почти на 13% до 12,1 млн дал. Розничные продажи в январе-мае росли: тихих вин — на 7% до 21,3 млн дал, игристых и шампанских — на 4% до 5,8 млн дал (данные Росалкогольрегулирования).
Для крупного производителя вина из Краснодарского края «Фанагория» после вступления в силу закона ничего существенно не изменилось, говорит ее совладелец Петр Романишин. Последние 15 лет компания инвестировала в виноградники, площадь которых сейчас достигла 3400 га, и собственного винограда у нее хватит, чтобы обеспечить производство вина. Закон Романишин поддерживает, так как, по его словам, это приведет к росту инвестиций в виноградники и качества российского вина.
Площади виноградников в России сейчас составляют около 90 000 га, для обеспечения отрасль собственным сырьем надо 200 000-250 000 га, говорит Попович. На то, чтобы этого добиться, может уйти более 10 лет, в зависимости от темпов закладки новых виноградников.
Что говорят чиновники
Представитель Минпромторга сообщил «Ведомостям», что обращение РАЭРР сейчас рассматривается. Представитель Минфина на запрос «Ведомостей» по существу не ответил, а его коллега из Минсельхоза лишь отметил, что это важный закон, который дает отрасли новый импульс развития.
Производители и поставщики вина поддерживают саму идею закона, уверяет руководитель подкомиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по вопросам регулирования алкогольного рынка Александр Романов. Но, по его словам, есть сложности с его исполнением. «Например, выкладка виноградосодержащих напитков отдельно от вина приведет к значительным издержкам для ритейлеров, а для небольших магазинов эти требования и вовсе невыполнимы», говорит он. Из-за нехватки места на полках часть поставщиков не смогут попасть на прилавки, добавляет Романов.