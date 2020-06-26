«Абрау-Дюрсо» нашла партнеров в Австралии и Чили для китайского рынка

«Абрау-Дюрсо» совместно с партнерами инвестировала в создание брендов для китайского рынка – производство вина организовано на винодельнях партнеров в Австралии (бренд The Cape) и Чили (Ten Ten и El Caleuche), его размеры Титов и представитель CGG не раскрыли. Также «Абрау-Дюрсо» создала торговый дом Abrau Alcohol Beverages Industry Shanghai Limited (AABI) в Шанхае для оптовой продажи алкоголя. Сейчас в его портфеле только собственная продукция: игристые вина «Абрау-Дюрсо», австралийский The Cape и чилийские Ten Ten и El Caleuche. В этом году планируется добавить в ассортимент также водку и бренди других производителей.