«Абрау-Дюрсо» нашла партнеров в Австралии и Чили для китайского рынка

«Абрау-Дюрсо» нашла партнеров в Австралии и Чили для китайского рынкаПартнеры будут продавать там вино, водку и бренди
Группа компаний «Абрау-Дюрсо» запустила совместный проект с австралийской винодельческой компанией Trifon Estates и чилийской Chilean Grape Group (CGG), сообщил «Ведомостям» президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. Представитель CGG информацию подтвердил, а представитель Trifon Estates на вопросы не ответил.
«Абрау-Дюрсо» совместно с партнерами инвестировала в создание брендов для китайского рынка – производство вина организовано на винодельнях партнеров в Австралии (бренд The Cape) и Чили (Ten Ten и El Caleuche), его размеры Титов и представитель CGG не раскрыли. Также «Абрау-Дюрсо» создала торговый дом Abrau Alcohol Beverages Industry Shanghai Limited (AABI) в Шанхае для оптовой продажи алкоголя. Сейчас в его портфеле только собственная продукция: игристые вина «Абрау-Дюрсо», австралийский The Cape и чилийские Ten Ten и El Caleuche. В этом году планируется добавить в ассортимент также водку и бренди других производителей.