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«Абрау-Дюрсо» нашла партнеров в Австралии и Чили для китайского рынка

Партнеры будут продавать там вино, водку и бренди
Екатерина Бурлакова
РИА Новости

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» запустила совместный проект с австралийской винодельческой компанией Trifon Estates и чилийской Chilean Grape Group (CGG), сообщил «Ведомостям» президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. Представитель CGG информацию подтвердил, а представитель Trifon Estates на вопросы не ответил.

«Абрау-Дюрсо» совместно с партнерами инвестировала в создание брендов для китайского рынка – производство вина организовано на винодельнях партнеров в Австралии (бренд The Cape) и Чили (Ten Ten и El Caleuche), его размеры Титов и представитель CGG не раскрыли. Также «Абрау-Дюрсо» создала торговый дом Abrau Alcohol Beverages Industry Shanghai Limited (AABI) в Шанхае для оптовой продажи алкоголя. Сейчас в его портфеле только собственная продукция: игристые вина «Абрау-Дюрсо», австралийский The Cape и чилийские Ten Ten и El Caleuche. В этом году планируется добавить в ассортимент также водку и бренди других производителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных