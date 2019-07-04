«Абрау-Дюрсо» будет выпускать вина специально для X5 Retail Group

Соглашение о намерениях подписали главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман и президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов Максим Стулов / Ведомости

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и винный дом «Абрау-Дюрсо» договорились совместно развивать бренд вина «Русская лоза», сообщили стороны. Соглашение о намерениях подписали главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман и президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

Компании создадут совместное предприятие для управления товарным знаком, а продаваться вино будет эксклюзивно в магазинах X5 – «Пятерочке», «Перекрестке» и «Карусели». Сейчас товарный знак «Русская лоза» принадлежит «Абрау-Дюрсо», согласно Роспатенту. Как изменится структура владения брендом, будет определено позднее, отметил представитель X5.

Всего в линейке «Русской лозы» шесть видов вин: белые и красные, сухие и полусладкие, сортовые и купажные, производитель разработал их специально для магазинов Х5, цена не будет превышать 300 руб. за бутылку. В дальнейшем партнеры, по словам их представителей, собираются расширить линейку этого бренда, добавив в том числе и более дорогие вина.

Производство вина «Русская лоза» уже запущено на одноименном заводе в Краснодарском крае. Это предприятие «Абрау-Дюрсо» приобрела в 2016 г. на торгах в ходе процедуры банкротства, мощности позволяют выпускать до 15 млн бутылок игристого и тихого вина в год. Правда, пока цифра существенно меньше – 7 млн бутылок в 2018 г. Сотрудничество позволит «Абрау-Дюрсо» увеличить загрузку завода, поскольку обеспечит гарантированный выкуп произведенной продукции, пояснил Титов.

Для X5 подобные стратегические партнерства – одно из приоритетных направлений развития отношений с поставщиками, это позволяет создать эксклюзивное предложение с лучшим соотношением цены и качества, указывает Шехтерман. В ассортименте «Пятерочек» собственные торговые марки и эксклюзивные бренды вина, включая зарубежных производителей, занимают более 60%, уточнил представитель X5.

Доля собственных марок в сетях очень высока – под ними продаются как российские, так и зарубежные вина, подтверждает президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович, в итоге производителям с собственным брендом все сложнее конкурировать – зачастую цена на вино собственных марок сетей ниже. Партнерство между сетью и производителем позволяет увеличить продажи, поскольку обе стороны заинтересованы в продвижении совместного бренда, указывает эксперт. Производитель, в свою очередь, получает гарантированный рынок сбыта, хотя собственные сильные бренды более доходны, указывает и гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

X5 наиболее активно среди ритейлеров развивает подобные сотрудничества, напоминает Бурмистров. По схожей схеме компания работает с белорусским Несвижским заводом детского питания, который выпускает молоко, кефир, питьевые йогурты и др. под брендом «Сарафаново». Этой торговой маркой ритейлер и завод владеют совместно, продается она только в торговых сетях Х5. Другой вид сотрудничества налажен с одним из крупнейших производителей молочных продуктов в России – французской Danone: она выпускает молоко, сметану и сливочное масло под торговой маркой «Князь Вежич» специально для магазинов X5. Это позволяет ритейлеру рассчитывать на стабильность поставок и качество продукции, говорит Бурмистров. Также продукты, выпущенные специально для ритейлера, помогают сдерживать рост цен: товары эксклюзивных торговых марок всегда дешевле брендированных, продающихся повсеместно, при сопоставимом качестве, поскольку не требуют больших маркетинговых и рекламных затрат, комментировал ранее кооперацию с Danone представитель X5.