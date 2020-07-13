Чем Владимир Жириновский отличается от Геннадия Зюганова

При этом отношение к подобным заявлениям со временем менялось. Да, личные выпады в адрес конкурентов по-прежнему оставались либо предметом для шуток сторонних наблюдателей, либо как максимум поводом для выяснения межпартийных отношений. Но вот в его выступлениях по поводу изменения политической системы многие политики и эксперты начали видеть своеобразный зондаж общественного мнения в интересах Кремля. Потому что некоторые эпатажные на первый взгляд идеи Жириновского потом неожиданно реализовывались на практике. Так было, например, с появлением в России семи федеральных округов, отменой прямых губернаторских выборов и переходом к выборам в Госдуму исключительно по партспискам (разве что с федеративным устройством его предложение было еще радикальнее – ликвидировать все республики и области и разделить страну на семь губерний).