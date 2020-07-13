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Чем Владимир Жириновский отличается от Геннадия Зюганова

Резкое выступление лидера ЛДПР в защиту хабаровского губернатора нетипично для системной оппозиции
Дмитрий Камышев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский давно известен как мастер эпатажных заявлений. Первой его всероссийской «десятиминуткой славы» стало выступление на Съезде народных депутатов РСФСР в мае 1991 г., когда депутаты, вдоволь насмеявшись над нестандартными тирадами лидера новорожденной Либерально-демократической партии Советского Союза, «ради хохмы» поддержали его выдвижение в президенты. Ну а потом было почти 30 лет политического шоу, за которые Жириновский много чего наобещал и напредлагал – от арестов и расстрелов для своих политических оппонентов до введения в России монархии и многоженства.

При этом отношение к подобным заявлениям со временем менялось. Да, личные выпады в адрес конкурентов по-прежнему оставались либо предметом для шуток сторонних наблюдателей, либо как максимум поводом для выяснения межпартийных отношений. Но вот в его выступлениях по поводу изменения политической системы многие политики и эксперты начали видеть своеобразный зондаж общественного мнения в интересах Кремля. Потому что некоторые эпатажные на первый взгляд идеи Жириновского потом неожиданно реализовывались на практике. Так было, например, с появлением в России семи федеральных округов, отменой прямых губернаторских выборов и переходом к выборам в Госдуму исключительно по партспискам (разве что с федеративным устройством его предложение было еще радикальнее – ликвидировать все республики и области и разделить страну на семь губерний).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных