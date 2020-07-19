Региональные элиты меняют лояльность на политическое представительство

Региональные элиты меняют лояльность на политическое представительствоДля них это часто вопрос выживания
Сентябрьские региональные выборы станут тяжелым испытанием для федеральной власти. Падение рейтингов и рост протестных настроений могут войти в резонанс с фрондой региональных элит. Дела Грудинина, и особенно Фургала, продемонстрировали, что потенциал конфликта здесь очень велик, ведь его предпосылки формируются помимо прочего и в бизнес-интересах.
Это подтверждает и исследование Дэвида Шаконьи из Университета Джорджа Вашингтона (David Szakonyi, American Political Science Review № 12 (2) 2018), которое показывает, что участие в формировании региональной власти служило основой компромисса между центром и местными элитами.
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