Региональные элиты меняют лояльность на политическое представительство

Сентябрьские региональные выборы станут тяжелым испытанием для федеральной власти. Падение рейтингов и рост протестных настроений могут войти в резонанс с фрондой региональных элит. Дела Грудинина, и особенно Фургала, продемонстрировали, что потенциал конфликта здесь очень велик, ведь его предпосылки формируются помимо прочего и в бизнес-интересах.