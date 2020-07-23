Владимир Путин снова рассказал о неизменном будущем

Владимир Путин снова рассказал о неизменном будущемНезыблемость его планов спорит с обрушившейся лавиной перемен
Указ Владимира Путина о национальных целях развития до 2030 г. описывает горизонт эволюции страны на десятилетие вперед. «Несмотря на объективные текущие трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными», – сказал президент. И впрямь, конструкция российского «долгосрочного» будущего последних десятилетий удивительно стабильна. Это будущее похоже на горизонт в мире плоской земли: не движется вместе с наблюдателем, а пребывает в вечном покое.
Стратегическим планированием президент занимается давно. В 1999 г. он сформулировал свой главный принцип: развитие России должно быть прорывным, страна должна догнать Португалию по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности. В 2003-м Путин конкретизировал: для этого нужно удвоить ВВП за 10 лет. В 2008-м он представил «Стратегию 2020»: «Россия должна стать самой привлекательной для жизни страной»; она войдет в пятерку мировых лидеров по ВВП, средний класс должен составлять 60–70% населения; нужно преодолеть сырьевую зависимость и снизить бедность; зарплаты вырастут в 3,3 раза по сравнению с 2007 г.; у каждой семьи будет жилье площадью не менее 100 кв. м.