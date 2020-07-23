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Владимир Путин снова рассказал о неизменном будущем

Незыблемость его планов спорит с обрушившейся лавиной перемен
Алексей Сахнин
В 2020 г. Владимир Путин вновь чертит пунктир своего неизменного стратегического горизонта /Alexei Nikolsky / Sputnik via AP

Указ Владимира Путина о национальных целях развития до 2030 г. описывает горизонт эволюции страны на десятилетие вперед. «Несмотря на объективные текущие трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными», – сказал президент. И впрямь, конструкция российского «долгосрочного» будущего последних десятилетий удивительно стабильна. Это будущее похоже на горизонт в мире плоской земли: не движется вместе с наблюдателем, а пребывает в вечном покое.

Стратегическим планированием президент занимается давно. В 1999 г. он сформулировал свой главный принцип: развитие России должно быть прорывным, страна должна догнать Португалию по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности. В 2003-м Путин конкретизировал: для этого нужно удвоить ВВП за 10 лет. В 2008-м он представил «Стратегию 2020»: «Россия должна стать самой привлекательной для жизни страной»; она войдет в пятерку мировых лидеров по ВВП, средний класс должен составлять 60–70% населения; нужно преодолеть сырьевую зависимость и снизить бедность; зарплаты вырастут в 3,3 раза по сравнению с 2007 г.; у каждой семьи будет жилье площадью не менее 100 кв. м.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных