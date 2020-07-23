Владимир Путин снова рассказал о неизменном будущем

Стратегическим планированием президент занимается давно. В 1999 г. он сформулировал свой главный принцип: развитие России должно быть прорывным, страна должна догнать Португалию по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности. В 2003-м Путин конкретизировал: для этого нужно удвоить ВВП за 10 лет. В 2008-м он представил «Стратегию 2020»: «Россия должна стать самой привлекательной для жизни страной»; она войдет в пятерку мировых лидеров по ВВП, средний класс должен составлять 60–70% населения; нужно преодолеть сырьевую зависимость и снизить бедность; зарплаты вырастут в 3,3 раза по сравнению с 2007 г.; у каждой семьи будет жилье площадью не менее 100 кв. м.