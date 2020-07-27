В чем причина атаки на цифровые платформы

В чем причина атаки на цифровые платформыИ что они могут противопоставить государствам и финансовым регуляторам
Юные боги – владельцы цифровых платформ – бросили вызов стареющим титанам, держателям архитектуры традиционного мира. И те ответили: атака на платформы с их стороны становится все более активной, в бой идут государства, финансовые регуляторы, экспертные центры. Процесс захватывает не только авторитарные или гибридные, но и либеральные системы. Почему сегодня возросла интенсивность этого конфликта?
Решающими линиями раскола в мире становятся не противостояния государств, даже если это США и Китай; они начинают проходить через решение вопроса, кто будет задавать стандарты и формы мышления, управлять «гламуром и дискурсом», если вспоминать Пелевина. В индустриальной эпохе эти сферы подотчетны двум «акционерам смыслов»: государству и экспертным сообществам. Каждый из них предлагает свою модель интерпретации действительности и программу действий. Между ними, при всем напряжении, выработался симбиоз: государство делится бюджетом на содержание интеллектуальной сферы, получая взамен относительную лояльность, респектабельность и набор идей.