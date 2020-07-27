В чем причина атаки на цифровые платформы

Решающими линиями раскола в мире становятся не противостояния государств, даже если это США и Китай; они начинают проходить через решение вопроса, кто будет задавать стандарты и формы мышления, управлять «гламуром и дискурсом», если вспоминать Пелевина. В индустриальной эпохе эти сферы подотчетны двум «акционерам смыслов»: государству и экспертным сообществам. Каждый из них предлагает свою модель интерпретации действительности и программу действий. Между ними, при всем напряжении, выработался симбиоз: государство делится бюджетом на содержание интеллектуальной сферы, получая взамен относительную лояльность, респектабельность и набор идей.