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России пора применять другие инструменты господдержки

Меры денежно-кредитной политики надо дополнить бюджетными механизмами
Михаил Ершов , Институт энергетики и финансов, Финансовый университет при правительстве РФ
Важны не только объемы поддержки, требуются и новые инструменты /Ярослав Чингаев / Ведомости

Национальный план по выходу экономики из кризиса потребует решения задачи по обеспечению темпов роста ВВП страны выше среднемировых, для чего, в свою очередь, понадобятся меры государственной поддержки экономики – это безусловный опыт всех развитых стран. Расходы на эти меры сейчас запланированы в размере около 5% ВВП, причем на два года. Однако эта цифра включает и часть расходов, предусмотренных в бюджете на 2020 г. Поэтому в очищенном виде размер господдержки будет меньше, чем 5% ВВП. В других странах масштаб поддержки в ближайшие два года достигает 20–50% ВВП, и при прочих равных условиях это обеспечит им более быстрый рост, чем у нас.

Но если в России объемы поддержки будут сопоставимыми с показателями ведущих стран, гарантирует ли это быстрый выход из кризиса и переход к растущему тренду в экономике?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных