России пора применять другие инструменты господдержки

Национальный план по выходу экономики из кризиса потребует решения задачи по обеспечению темпов роста ВВП страны выше среднемировых, для чего, в свою очередь, понадобятся меры государственной поддержки экономики – это безусловный опыт всех развитых стран. Расходы на эти меры сейчас запланированы в размере около 5% ВВП, причем на два года. Однако эта цифра включает и часть расходов, предусмотренных в бюджете на 2020 г. Поэтому в очищенном виде размер господдержки будет меньше, чем 5% ВВП. В других странах масштаб поддержки в ближайшие два года достигает 20–50% ВВП, и при прочих равных условиях это обеспечит им более быстрый рост, чем у нас.