Элиты Москвы и Лондона не хотят терпеть барьеров

Элиты Москвы и Лондона не хотят терпеть барьеровСтратегический консенсус оказывается важнее тактических споров
Комитет по разведке британского парламента предложил считать российских олигархов, проживающих в стране, угрозой национальной безопасности. Хотя после краха СССР власти Великобритании поощряли въезд в страну состоятельных россиян (в числе других иностранцев): с 1994 г. соискатель, вложивший в британскую экономику более 2 млн фунтов, получал «золотую визу» и право жить в стране.
В 2014 г. на долю россиян, по данным Knight Frank, приходилось 15% всех сделок на рынке элитной недвижимости в Лондоне, и британскую столицу в прессе стали называть Москвой-на-Темзе. На этот же период пришелся и пик вывода капитала из России – более $154 млрд за год. Но вскоре ситуация изменилась из-за крымского кризиса.
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