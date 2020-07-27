Элиты Москвы и Лондона не хотят терпеть барьеров

В 2014 г. на долю россиян, по данным Knight Frank, приходилось 15% всех сделок на рынке элитной недвижимости в Лондоне, и британскую столицу в прессе стали называть Москвой-на-Темзе. На этот же период пришелся и пик вывода капитала из России – более $154 млрд за год. Но вскоре ситуация изменилась из-за крымского кризиса.