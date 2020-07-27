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Элиты Москвы и Лондона не хотят терпеть барьеров

Стратегический консенсус оказывается важнее тактических споров
Алексей Сахнин
JUSTIN TALLIS / AFP

Комитет по разведке британского парламента предложил считать российских олигархов, проживающих в стране, угрозой национальной безопасности. Хотя после краха СССР власти Великобритании поощряли въезд в страну состоятельных россиян (в числе других иностранцев): с 1994 г. соискатель, вложивший в британскую экономику более 2 млн фунтов, получал «золотую визу» и право жить в стране.

В 2014 г. на долю россиян, по данным Knight Frank, приходилось 15% всех сделок на рынке элитной недвижимости в Лондоне, и британскую столицу в прессе стали называть Москвой-на-Темзе. На этот же период пришелся и пик вывода капитала из России – более $154 млрд за год. Но вскоре ситуация изменилась из-за крымского кризиса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных