Как поменять рынок индивидуальных инвестиций

Количество частных инвесторов в стране, по данным Московской биржи, к началу июля 2020 г. превысило 5,3 млн человек. При этом самый популярный тип счета – индивидуальный инвестиционный (ИИС): за первое полугодие было открыто 764 500 ИИС, или около 58% от всех счетов физических лиц. В общей сложности количество ИИС на Московской бирже по итогам июня превысило 2,4 млн.