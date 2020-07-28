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Как поменять рынок индивидуальных инвестиций

ЦБ и Минфин стимулируют интерес людей к ИИС типа «Б»
Павел Самиев
Количество частных инвесторов в стране, по данным Московской биржи, к началу июля 2020 г. превысило 5,3 млн человек /Евгений Разумный / Ведомости

Количество частных инвесторов в стране, по данным Московской биржи, к началу июля 2020 г. превысило 5,3 млн человек. При этом самый популярный тип счета – индивидуальный инвестиционный (ИИС): за первое полугодие было открыто 764 500 ИИС, или около 58% от всех счетов физических лиц. В общей сложности количество ИИС на Московской бирже по итогам июня превысило 2,4 млн.

ИИС типа «А» позволяет его владельцу получить возврат НДФЛ от внесенной на счет суммы в пределах 400 000 руб. в год, а ИИС типа «Б» предполагает льготу в виде отмены налога на инвестиционный доход с суммы, не превышающей 1 млн руб. в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных