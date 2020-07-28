Как поменять рынок индивидуальных инвестиций

Как поменять рынок индивидуальных инвестицийЦБ и Минфин стимулируют интерес людей к ИИС типа «Б»
Количество частных инвесторов в стране, по данным Московской биржи, к началу июля 2020 г. превысило 5,3 млн человек. При этом самый популярный тип счета – индивидуальный инвестиционный (ИИС): за первое полугодие было открыто 764 500 ИИС, или около 58% от всех счетов физических лиц. В общей сложности количество ИИС на Московской бирже по итогам июня превысило 2,4 млн.
ИИС типа «А» позволяет его владельцу получить возврат НДФЛ от внесенной на счет суммы в пределах 400 000 руб. в год, а ИИС типа «Б» предполагает льготу в виде отмены налога на инвестиционный доход с суммы, не превышающей 1 млн руб. в год.
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