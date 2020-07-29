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Более трети геймеров хотят сделать свое увлечение основной профессией

Индустрия компьютерных игр растет на 11% в год
Юрий Кацман
Геймер – человек недели /Unsplash

35,7% людей, увлекающихся компьютерными играми, хотели бы сделать гейминг основным своим профессиональным занятием, говорится в только что вышедшем исследовании «Индустрия компьютерных игр 2020» НИУ ВШЭ и Центра развития. Больше всего таких желающих в Индии (49,2%), США (48,3%) и Италии (41%).

Еще раз: более трети из 2,5 млрд геймеров в мире мечтают, чтобы это увлечение стало их основной профессией. Причем речь не о подростках (точнее, совсем не только о них). Согласно данным Newzoo и Statista.com, на которые ссылаются авторы исследования, средний возраст геймера – 34 года. В России, по оценкам «Яндекса», он даже чуть выше – 36 лет (всего в стране 65 млн геймеров); 25% российских игроков – офисные работники, каждый десятый – менеджер или руководитель. Кстати, радикальных гендерных различий в мировой среде геймеров нет: 54% – мужчины, 46% – женщины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных