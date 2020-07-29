Более трети геймеров хотят сделать свое увлечение основной профессией

Еще раз: более трети из 2,5 млрд геймеров в мире мечтают, чтобы это увлечение стало их основной профессией. Причем речь не о подростках (точнее, совсем не только о них). Согласно данным Newzoo и Statista.com, на которые ссылаются авторы исследования, средний возраст геймера – 34 года. В России, по оценкам «Яндекса», он даже чуть выше – 36 лет (всего в стране 65 млн геймеров); 25% российских игроков – офисные работники, каждый десятый – менеджер или руководитель. Кстати, радикальных гендерных различий в мировой среде геймеров нет: 54% – мужчины, 46% – женщины.