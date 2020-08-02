Рост цен на золото не соответствует реальному спросу на него

Рост цен на золото не соответствует реальному спросу на негоПромышленность, потребители и центробанки сократили покупки драгметалла
31 июля стоимость унции золота впервые в истории превысила отметку в $2000. Достижению исторического рекорда способствовала статистика о сильном квартальном снижении ВВП США, который сократился на 32,9%.
Только с начала 2020 г. цена на золото выросла почти на 30%. И, как ожидают мировые инвестбанки, может расти и дальше: из-за новых денежных вливаний в крупнейшую мировую экономику, которые оцениваются в $1 трлн, инвесторы, опасаясь включения печатного станка, массово уходят в защитные активы.
Для лучшего понимания того, насколько золото является таким защитным активом, достаточно взглянуть на статистику, опубликованную Всемирным советом по золоту. Спрос на драгметалл со стороны промышленности сократился во II квартале на 18% в годовом исчислении – до 67 т. Спрос на ювелирные изделия из золота пострадал еще сильнее – на 53% до 251 т. Даже мировые центробанки и те на 50% сократили чистые покупки золота в резервы, которые во II квартале составили лишь 115 т.
То есть физическое золото не интересует ни промышленность, ни конечных потребителей, ни регуляторов. Вот тут-то и сказали свое веское слово институциональные инвесторы: инвестиционный спрос на «вечные ценности» вырос за квартал на 98% до 583 т. А в целом за первое полугодие он увеличился на 90%, составив 1131 т. Речь идет о покупках крупных биржевых фондов (ETF) – розничные инвестиции в золотые монеты или слитки, напротив, сократились на 17%, что стало самым низким показателем с первого полугодия 2009 г.
Рекордный рост цен на золото, который не сопровождается одновременным ростом промышленного или потребительского спроса на металл, это, конечно, не пузырь в его привычном понимании. Однако и радужные прогнозы о дальнейших перспективах роста тоже сомнительны. В частности, потому, что во II квартале из-за коронавирусных ограничений предложение со стороны золотодобытчиков снизилось на 15% в годовом исчислении, или более чем на 186 т. И восстановление добывающей промышленности и мировой торговли, скорее всего, приведет к коррекции стоимости золота – просто из-за роста предложения.
Что же касается тех инвесторов, которые убеждены, что цены на золото теперь будут расти долго, то им стоит вспомнить, что с осени 2011 г. начался тренд на снижение стоимости золота, который продлился более четырех лет: к началу 2016 г. драгметалл потерял в цене около 60%.