Рост цен на золото не соответствует реальному спросу на него

Рекордный рост цен на золото, который не сопровождается одновременным ростом промышленного или потребительского спроса на металл, это, конечно, не пузырь в его привычном понимании. Однако и радужные прогнозы о дальнейших перспективах роста тоже сомнительны. В частности, потому, что во II квартале из-за коронавирусных ограничений предложение со стороны золотодобытчиков снизилось на 15% в годовом исчислении, или более чем на 186 т. И восстановление добывающей промышленности и мировой торговли, скорее всего, приведет к коррекции стоимости золота – просто из-за роста предложения.