Реформа ОСАГО индивидуализирует тарифы

Например, страховая статистика свидетельствует, что наличие у автолюбителя малолетних детей приводит к тому, что манера вождения становится более аккуратной. Но использовать этот фактор при расчете тарифа страховщики сейчас не вправе. То есть получить скидку к страховой премии семейный автовладелец сегодня не может. В результате реформы ОСАГО будут учитывать и упомянутое семейное положение, и наличие детей, и возраст и пробег страхуемого автомобиля, и историю штрафов за нарушение правил дорожного движения, и стиль вождения и т. д.