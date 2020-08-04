Реформа ОСАГО индивидуализирует тарифы

Реформа ОСАГО индивидуализирует тарифыЦена полиса будет определяться множеством новых факторов
Через три недели будет расширен тарифный коридор по ОСАГО. И верхнюю, и нижнюю границу для частных легковых автомобилей предполагается сдвинуть на 10%: вместо сегодняшней базовой ставки в 2746–4942 руб. будет 2471–5436 руб. Важно: это именно базовая величина, которая корректируется в зависимости от различных поправочных коэффициентов. Но теперь она может варьироваться и в зависимости от различных новых тарифных факторов – это и есть главная задача реформы «автогражданки».
Истинный смысл реформы заключается не в росте сборов, а в индивидуализации тарифа по этому виду страхования, в чем заинтересованы как страховщики, так и автовладельцы. Страховые компании получают возможность «точечной настройки» ставки, балансировки убыточности, а их клиенты – персональный тариф, учитывающий массу факторов.
Например, страховая статистика свидетельствует, что наличие у автолюбителя малолетних детей приводит к тому, что манера вождения становится более аккуратной. Но использовать этот фактор при расчете тарифа страховщики сейчас не вправе. То есть получить скидку к страховой премии семейный автовладелец сегодня не может. В результате реформы ОСАГО будут учитывать и упомянутое семейное положение, и наличие детей, и возраст и пробег страхуемого автомобиля, и историю штрафов за нарушение правил дорожного движения, и стиль вождения и т. д.
Для некоторых категорий или типов водителей стоимость ОСАГО в результате действительно вырастет, но для кого-то снизится. Вряд ли кто-то будет оспаривать тот факт, что лихачи, играющие на дороге «в шашки», создают большую угрозу безопасности дорожного движения, чем мирный дачник. Кроме того, важно помнить, что убыточность «автогражданки» для страховщиков связана не только с количеством ДТП, но и со стоимостью запчастей и ремонта. Если цена ремонта поврежденного автомобиля возрастает, то без корректировки тарифа не обойтись.
Для продолжения реформы ОСАГО появление новых разрешенных факторов расчета тарифа важно еще и потому, что это позволит не только собирать полноценную статистику за несколько лет, но и при необходимости добавлять новые факторы. Кастомизация водителей идет в сторону увеличения числа параметров, влияющих на тариф, что в итоге сделает ОСАГО практически полностью персонализированным продуктом. Хотя и остающимся при этом обязательным.