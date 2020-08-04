Онлайн-страхование растет в результате пандемии

С урегулированием убытков выбор не так широк. Например, в «Ингосстрахе» и «Альфастраховании» в мобильном приложении доступна покупка большинства продуктов, но урегулировать убыток онлайн можно только по каско, ОСАГО и ИФЛ. В «Абсолют страхование» сейчас уже можно подать заявку и отправить документы на урегулирование через сайт по автокаско, НС, ВЗР, страхованию имущества (в 2019 г. такая возможность была только по каско). Многие компании работают над возможностью заявить о страховом случае в мессенджерах, социальных сетях и проч., «Ренессанс страхование» уже запустило такой сервис в WhatsApp. «Росгосстрах» в 2020 г. внедрил более удобный и понятный для клиента интерфейс для фотографирования транспортных средств и документов, появилась функция самоосмотра поврежденного имущества и в ИФЛ.