Страховой рынок справился с вирусом

Страховой рынок справился с вирусомОднако налицо все признаки затяжной стагнации
Страховой рынок пострадал от пандемии и режима ограничений так же, как и все другие сегменты финансовой системы. Однако, несмотря на алармистские прогнозы, падение взносов в апреле – мае этого года оказалось некатастрофичным: они сократились всего на 15% по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. В масштабах всего 2020 года глубина падения сборов, вероятно, окажется не больше, чем в период финансового кризиса 2009 г. (тогда страховые премии сократились на 7,5%).
Есть даже некоторые позитивные эффекты самоизоляции страхователей, снижения активности и введения карантина в большинстве крупных городов. В первую очередь, это серьезное сокращение аварийности и, как следствие, резкое падение числа заявленных убытков по автокаско и ОСАГО и снижение убыточности в апреле – мае по этим видам страхования. Иначе говоря, полисы действуют, автомобили есть, но на дороги они не выезжают – мечта страховщика. Правда, в июне этот эффект фактически сошел на нет.