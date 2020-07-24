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Страховой рынок справился с вирусом

Однако налицо все признаки затяжной стагнации
Павел Самиев
Андрей Гордеев / Ведомости

Страховой рынок пострадал от пандемии и режима ограничений так же, как и все другие сегменты финансовой системы. Однако, несмотря на алармистские прогнозы, падение взносов в апреле – мае этого года оказалось некатастрофичным: они сократились всего на 15% по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. В масштабах всего 2020 года глубина падения сборов, вероятно, окажется не больше, чем в период финансового кризиса 2009 г. (тогда страховые премии сократились на 7,5%).

Есть даже некоторые позитивные эффекты самоизоляции страхователей, снижения активности и введения карантина в большинстве крупных городов. В первую очередь, это серьезное сокращение аварийности и, как следствие, резкое падение числа заявленных убытков по автокаско и ОСАГО и снижение убыточности в апреле – мае по этим видам страхования. Иначе говоря, полисы действуют, автомобили есть, но на дороги они не выезжают – мечта страховщика. Правда, в июне этот эффект фактически сошел на нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных