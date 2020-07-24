Страховой рынок справился с вирусом

Страховой рынок пострадал от пандемии и режима ограничений так же, как и все другие сегменты финансовой системы. Однако, несмотря на алармистские прогнозы, падение взносов в апреле – мае этого года оказалось некатастрофичным: они сократились всего на 15% по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. В масштабах всего 2020 года глубина падения сборов, вероятно, окажется не больше, чем в период финансового кризиса 2009 г. (тогда страховые премии сократились на 7,5%).