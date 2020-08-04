Лукашенко поставил под вопрос отношения России и Белоруссии в сфере безопасности

Вообще, нынешние выборы президента Белоруссии самые необычные в истории этой страны. Сначала власти в мае фактически разрешили вести кампанию бывшему руководителю Беларусьгазпромбанка Виктору Бабарико и экс-директору Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Посажен был – очевидно, за прямые оскорбления Лукашенко – только популярный блогер Сергей Тихановский, и вместо него выдвинулась его супруга домохозяйка Светлана. Однако длинные очереди граждан, пожелавших сдать подписи за Бабарико и Цепкало, показали, что либерализм был проявлен не к месту. И власти перешли к репрессиям, посадив Бабарико (видимо, наиболее рейтингового оппозиционного кандидата) и выдавив за границу Цепкало. Обоим отказали и в регистрации. В результате объединенным оппозиционным кандидатом стала Тихановская, которой позволили зарегистрироваться, видимо, потому, что сочли ее несерьезной соперницей Лукашенко. Но и ее митинги стали собирать тысячи людей, причем в провинции, где такого ранее никогда не было. Сам факт, что до середины июля в Белоруссии не публиковались даже официальные социологические исследования, уверенно указывает на то, что с рейтингом Лукашенко были, мягко говоря, проблемы.