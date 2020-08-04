Лукашенко поставил под вопрос отношения России и Белоруссии в сфере безопасности

Лукашенко поставил под вопрос отношения России и Белоруссии в сфере безопасностиНо России вряд ли нужно его свержение
Инициатором беспрецедентного акта в отношениях России и Белоруссии – ареста 33 российских граждан, направлявшихся что-то охранять в Латинскую Америку, – является сам президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он и только он. Попытки списать инцидент на его окружение или злонамеренные козни западных или восточных держав, как это делают некоторые российские комментаторы и СМИ, явно несостоятельны. Это понятно всем, кто хоть немного знает, как работает белорусская власть.
Почему белорусский президент, несмотря на многочисленные сложности в его отношениях с Россией за последние годы, решил нанести удар в самой беспроблемной сфере отношений двух стран – в области безопасности? Тоже вполне очевидно: ему был нужен именно публичный скандал, чтобы сплотить электорат вокруг себя как единственного гаранта суверенитета. А это позволяет предположить, что ситуация накануне назначенных на 9 августа выборов у бессменного белорусского лидера действительно довольно сложная.
Вообще, нынешние выборы президента Белоруссии самые необычные в истории этой страны. Сначала власти в мае фактически разрешили вести кампанию бывшему руководителю Беларусьгазпромбанка Виктору Бабарико и экс-директору Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Посажен был – очевидно, за прямые оскорбления Лукашенко – только популярный блогер Сергей Тихановский, и вместо него выдвинулась его супруга домохозяйка Светлана. Однако длинные очереди граждан, пожелавших сдать подписи за Бабарико и Цепкало, показали, что либерализм был проявлен не к месту. И власти перешли к репрессиям, посадив Бабарико (видимо, наиболее рейтингового оппозиционного кандидата) и выдавив за границу Цепкало. Обоим отказали и в регистрации. В результате объединенным оппозиционным кандидатом стала Тихановская, которой позволили зарегистрироваться, видимо, потому, что сочли ее несерьезной соперницей Лукашенко. Но и ее митинги стали собирать тысячи людей, причем в провинции, где такого ранее никогда не было. Сам факт, что до середины июля в Белоруссии не публиковались даже официальные социологические исследования, уверенно указывает на то, что с рейтингом Лукашенко были, мягко говоря, проблемы.
Что остается белорусскому президенту? Очевидно, он готовится к силовому разгону возможных протестов, после того как снова «победит» на выборах.
Россия всегда была индифферентна к таким действиям. А вот США и ЕС, на восстановление отношений с которыми за последнее десятилетие было потрачено столько сил, такое поведение наверняка осудят. Поэтому и «боевиков», желающих помочь сидящему в СИЗО Тихановскому, пришлось искать среди российских бойцов ЧВК, которые и ранее в условиях коронавируса использовали транзит через Минск – очевидно, с ведома белорусских спецслужб. Белорусский лидер, вероятно, надеется, что поимка так называемых вагнеровцев, о действиях которых западными СМИ написаны сотни статей, станет индульгенцией в глазах западных соседей в случае весьма вероятного силового разгона протестов.
Вопрос в том, как после этого налаживать отношения с Москвой. Представляется, что пока в Кремле готовы дать возможность Лукашенко сохранить лицо и списать инцидент на исполнителей, а не идти на резкие меры. Вероятно, там пока считают, что резкое ухудшение двусторонних отношений, равно как и смена режима, несут слишком большие риски.
Но чем больше таких действий со стороны «батьки» – тем эти риски ниже.