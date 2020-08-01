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Посол России призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

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Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что российская сторона настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Белоруссии россиян. Дипломат призвал к «плотному взаимодействию» между правоохранительными органами двух стран, пишет ТАСС.

«Мы настаиваем на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и адвокатами», – отметил дипломат. По его словам, претензии и «двоякие трактовки» причин нахождения россиян на территории Белоруссии «видятся необоснованными и надуманными, вызывают крайнее удивление». Фактов, позволяющих считать, что они были готовы к нарушению общественного порядка, нет. Пока белорусской стороной они не предъявлены, продолжил Мезенцев. Он также отметил, что встреча российских дипломатов с задержанными продолжалась с 22.00 31 июля до 5.00 1 августа.

33 россиян задержали 29 июля правоохранительные органы Белоруссии. В отношении них возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. СК Белоруссии заподозрил их также в подготовке массовых беспорядков. Руководитель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные – наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщал телеканал «Беларусь 1». Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев ранее говорил, что задержанные под Минском россияне не планировали оставаться в республике и были вынуждены это сделать потому, что опоздали на рейс в другую страну.

Ранее по теме: Посол России рассказал о планах задержанных в Белоруссии россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных