Посол России призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что российская сторона настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Белоруссии россиян. Дипломат призвал к «плотному взаимодействию» между правоохранительными органами двух стран, пишет ТАСС.
«Мы настаиваем на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и адвокатами», – отметил дипломат. По его словам, претензии и «двоякие трактовки» причин нахождения россиян на территории Белоруссии «видятся необоснованными и надуманными, вызывают крайнее удивление». Фактов, позволяющих считать, что они были готовы к нарушению общественного порядка, нет. Пока белорусской стороной они не предъявлены, продолжил Мезенцев. Он также отметил, что встреча российских дипломатов с задержанными продолжалась с 22.00 31 июля до 5.00 1 августа.
33 россиян задержали 29 июля правоохранительные органы Белоруссии. В отношении них возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. СК Белоруссии заподозрил их также в подготовке массовых беспорядков. Руководитель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные – наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщал телеканал «Беларусь 1». Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев ранее говорил, что задержанные под Минском россияне не планировали оставаться в республике и были вынуждены это сделать потому, что опоздали на рейс в другую страну.