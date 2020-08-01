Посол России призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

«Мы настаиваем на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и адвокатами», – отметил дипломат. По его словам, претензии и «двоякие трактовки» причин нахождения россиян на территории Белоруссии «видятся необоснованными и надуманными, вызывают крайнее удивление». Фактов, позволяющих считать, что они были готовы к нарушению общественного порядка, нет. Пока белорусской стороной они не предъявлены, продолжил Мезенцев. Он также отметил, что встреча российских дипломатов с задержанными продолжалась с 22.00 31 июля до 5.00 1 августа.