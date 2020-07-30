Посол России рассказал о планах задержанных в Белоруссии россиян

Посол России рассказал о планах задержанных в Белоруссии россиянОни собирались лететь из Минска в Стамбул, но опоздали на рейс
[Они] опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну. Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси
Задержанные под Минском россияне не планировали оставаться в республике и были вынуждены это сделать потому, что опоздали на рейс в другую страну, говорится в комментарии посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева, опубликованном на сайте диппредставительства.
Мезенцев отметил, что основанием для их приезда в Белоруссию явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм которая зарегистрирована в республике, «а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор».
«По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое — в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту — призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси», — отметил посол.
Посол добавил, что «ношение камуфляжной формы, как и нежелание поддержать хлебосольные славянские традиции, “неготовность” поднять “добрую чарку” за друзей» не может стать серьезным основанием для пристального внимания правоохранительных органов.
30 июля правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта в отношении 33 граждан России, которых задержали накануне под Минском. Агентство «БелТА» назвало задержанных «боевиками частной военной компании Вагнера».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после задержания заявил о «грязных намерениях» России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России нет намерений дестабилизировать ситуацию в союзной республике.