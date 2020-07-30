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СК Белоруссии связал задержанных россиян с соперником Лукашенко на выборах

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Задержанные 29 июля 33 россиянина в Белоруссии проходят по одному уголовному делу вместе с белорусскими оппозиционерами Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Их подозревают в приготовлении массовых беспорядков (ст.13 ч.2 ст. 293 УК Белоруссии) на территории республики. В отношении обоих возбуждены уголовные дела, говорится в сообщении белорусского Следственного комитета.

В отношении Тихановского также завели уголовное дело по статье о возбуждении социальной вражды и призывов к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов. Ранее против Тихановского возбудили два других уголовных дела — по статьям о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и об организации групповых действий, нарушающих общественный порядок. 

Сергей Тихановский — муж действующего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Изначально на выборы должен был идти сам Сергей, но его арестовали по обвинению в применении насилия к полицейскому. 

30 июля правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта в отношении 33 граждан России, которых задержали накануне под Минском. Агентство «БелТА» назвало задержанных «боевиками частной военной компании Вагнера». Писатель Захар Прилепин узнал в некоторых из них бывших бойцов своего батальона в самопровозглашенной ДНР.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после задержания обвинил Россию «в грязных намерениях». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России нет намерений дестабилизировать ситуацию в союзной республике. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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