СК Белоруссии связал задержанных россиян с соперником Лукашенко на выборах

В отношении Тихановского также завели уголовное дело по статье о возбуждении социальной вражды и призывов к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов. Ранее против Тихановского возбудили два других уголовных дела — по статьям о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и об организации групповых действий, нарушающих общественный порядок.