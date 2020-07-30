СК Белоруссии связал задержанных россиян с соперником Лукашенко на выборах
Задержанные 29 июля 33 россиянина в Белоруссии проходят по одному уголовному делу вместе с белорусскими оппозиционерами Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Их подозревают в приготовлении массовых беспорядков (ст.13 ч.2 ст. 293 УК Белоруссии) на территории республики. В отношении обоих возбуждены уголовные дела, говорится в сообщении белорусского Следственного комитета.
В отношении Тихановского также завели уголовное дело по статье о возбуждении социальной вражды и призывов к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов. Ранее против Тихановского возбудили два других уголовных дела — по статьям о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и об организации групповых действий, нарушающих общественный порядок.
Сергей Тихановский — муж действующего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Изначально на выборы должен был идти сам Сергей, но его арестовали по обвинению в применении насилия к полицейскому.
30 июля правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта в отношении 33 граждан России, которых задержали накануне под Минском. Агентство «БелТА» назвало задержанных «боевиками частной военной компании Вагнера». Писатель Захар Прилепин узнал в некоторых из них бывших бойцов своего батальона в самопровозглашенной ДНР.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после задержания обвинил Россию «в грязных намерениях». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России нет намерений дестабилизировать ситуацию в союзной республике.