Граждане России, объявленные наемниками, задержаны в Минске

Граждане России, объявленные наемниками, задержаны в МинскеЭто может серьезно сказаться на отношениях Москвы и Минска
Белорусский государственный телеканал ОНТ 29 июля показал сюжет о задержании в одном из санаториев под Минском 32 граждан России, которых государственное информагентство «БелТА» назвало «боевиками частной военной компании Вагнера». Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны, сообщило агентство. Фамилии этих 33 человек и даты их рождения были опубликованы «БелТА».
Как рассказали корреспонденту агентства в правоохранительных органах, «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади и на всех три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района».
Как далее сообщает агентство, «по данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория». Писатель Захар Прилепин сообщил изданию Znak.com, что несколько фамилий из опубликованного списка принадлежат бойцам батальона сил непризнанной Донецкой народной республики (ДНР), которым он ранее командовал в Донбассе. По его словам, конечной точкой поездки группы была не Белоруссия. Корреспондент «Ведомостей» не смог дозвониться до Прилепина – его телефон был выключен. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей».
Посольство России в Минске сообщило в Twitter, что МИД Белоруссии сообщил ему о задержании 32 российских граждан. Частную военную компанию Вагнера (ЧВК Вагнера), бойцы которой, в том числе и бывшие военнослужащие формирований ДНР и ЛНР, участвовали в боевых действиях в Сирии, Ливии и Мозамбике, а также тренировали местные силы в Судане и Центральноафриканской Республике, называли подконтрольной предпринимателю Евгению Пригожину. Подконтрольная ему группа «Конкорд» ранее сообщала, что Пригожин не имеет отношения к ЧВК Вагнера.