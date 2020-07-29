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Граждане России, объявленные наемниками, задержаны в Минске

Это может серьезно сказаться на отношениях Москвы и Минска
Алексей Никольский Глеб Мишутин
Вот они, солдаты удачи! /Юрий Смитюк / ТАСС

Белорусский государственный телеканал ОНТ 29 июля показал сюжет о задержании в одном из санаториев под Минском 32 граждан России, которых государственное информагентство «БелТА» назвало «боевиками частной военной компании Вагнера». Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны, сообщило агентство. Фамилии этих 33 человек и даты их рождения были опубликованы «БелТА».

Как рассказали корреспонденту агентства в правоохранительных органах, «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади и на всех три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района».

Как далее сообщает агентство, «по данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория». Писатель Захар Прилепин сообщил изданию Znak.com, что несколько фамилий из опубликованного списка принадлежат бойцам батальона сил непризнанной Донецкой народной республики (ДНР), которым он ранее командовал в Донбассе. По его словам, конечной точкой поездки группы была не Белоруссия. Корреспондент «Ведомостей» не смог дозвониться до Прилепина – его телефон был выключен. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей».

Посольство России в Минске сообщило в Twitter, что МИД Белоруссии сообщил ему о задержании 32 российских граждан. Частную военную компанию Вагнера (ЧВК Вагнера), бойцы которой, в том числе и бывшие военнослужащие формирований ДНР и ЛНР, участвовали в боевых действиях в Сирии, Ливии и Мозамбике, а также тренировали местные силы в Судане и Центральноафриканской Республике, называли подконтрольной предпринимателю Евгению Пригожину. Подконтрольная ему группа «Конкорд» ранее сообщала, что Пригожин не имеет отношения к ЧВК Вагнера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных