Кремль прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

На вопрос, почему в России не преследуют участников частной военной компании (ЧВК) Вагнера за участие в боях на Донбассе, Песков ответил, что «в России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет». «Есть ЧОПы, частные охранные фирмы, а такого понятия, как ЧВК, в российском законодательстве нет», – добавил он. Пескову, по его словам, неизвестно и том, чтобы такие частные военные компании существовали в России и фактически. На замечание журналистов о том, что о принадлежности задержанных россиян к ЧВК Вагнера говорил, в частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко, Песков ответил: «Вот поэтому мы и ждем информацию об этом».