Кремль прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
У Москвы пока нет полной информации об обстоятельствах и причинах задержания 33 россиян в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока мы можем констатировать следующее: мы знаем, что 33 российских гражданина были задержаны вчера в Белоруссии. 200 находятся еще в розыске», – сказал Песков. По словам пресс-секретаря, информации о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной их задержания, нет. Песков подчеркнул, что у России нет цели дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, и выразил надежду на прояснение всех обстоятельств в самое ближайшее время.
Он напомнил о встрече представителей МИДа Белоруссии с послом России Дмитрием Мезенцевым. «Рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло», – добавил Песков. Он отметил, что контактов между президентами России и Белоруссии в связи с задержанием россиян пока не планируется. Москва рассчитывает, что странам хватит коммуникации по линии правоохранительных ведомств.
Песков подчеркнул, что Россия не признает факт украинского гражданства у задержанных в Белоруссии. Об украинском гражданстве некоторых из задержанных ранее сообщал МИД Белоруссии.
На вопрос, почему в России не преследуют участников частной военной компании (ЧВК) Вагнера за участие в боях на Донбассе, Песков ответил, что «в России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет». «Есть ЧОПы, частные охранные фирмы, а такого понятия, как ЧВК, в российском законодательстве нет», – добавил он. Пескову, по его словам, неизвестно и том, чтобы такие частные военные компании существовали в России и фактически. На замечание журналистов о том, что о принадлежности задержанных россиян к ЧВК Вагнера говорил, в частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко, Песков ответил: «Вот поэтому мы и ждем информацию об этом».
30 июля правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта в отношении 33 граждан России. Агентство «БелТА» назвало задержанных «боевиками частной военной компании Вагнера». Писатель Захар Прилепин узнал в некоторых из них бывших бойцов своего батальона в самопровозглашенной ДНР. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после задержания обвинил Россию «в грязных намерениях».