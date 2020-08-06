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Стабильность может обернуться флаттером

Экономике России необходимо расти не менее чем на 3–3,5% в год
Дмитрий Белоусов Андрей Шмаров
Евгений Разумный / Ведомости

России надо не только выходить из кризиса, но и определить долгосрочный вектор развития. А его, как уже многие понимают, у нас нет. На этом фоне обостряется проблема выбора между стабилизацией, понимаемой как рост с низкими темпами при минимизации рисков, накоплении резервов и с умеренной инфляцией, и поощрением серьезного роста путем активной промышленной политики и принятия рисков в части отказа от попыток запасти деньги на всякие жизненные случаи, сохранить и преумножить.

Первым путем мы и шли перед кризисом. В условиях благоприятной внешней конъюнктуры и макроэкономической стабильности (инфляция – 3%, масштабное пополнение финансовых резервов) прирост ВВП в 2019 г. составил жалкие 1,3%. Затормозился инвестиционный процесс (к прошлому году всего +1,7%), замерла динамика реальных доходов (+1%). При этом ни у бизнеса, ни у людей особых сбережений и запасов прочности нет, что делает их особенно уязвимыми. Нет и понимания перспективы. Это и породило сомнения: а насколько оправданна политика стабильности и резервов?

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных