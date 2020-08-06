Стабильность может обернуться флаттером

России надо не только выходить из кризиса, но и определить долгосрочный вектор развития. А его, как уже многие понимают, у нас нет. На этом фоне обостряется проблема выбора между стабилизацией, понимаемой как рост с низкими темпами при минимизации рисков, накоплении резервов и с умеренной инфляцией, и поощрением серьезного роста путем активной промышленной политики и принятия рисков в части отказа от попыток запасти деньги на всякие жизненные случаи, сохранить и преумножить.