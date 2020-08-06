Стабильность может обернуться флаттером

Стабильность может обернуться флаттеромЭкономике России необходимо расти не менее чем на 3–3,5% в год
России надо не только выходить из кризиса, но и определить долгосрочный вектор развития. А его, как уже многие понимают, у нас нет. На этом фоне обостряется проблема выбора между стабилизацией, понимаемой как рост с низкими темпами при минимизации рисков, накоплении резервов и с умеренной инфляцией, и поощрением серьезного роста путем активной промышленной политики и принятия рисков в части отказа от попыток запасти деньги на всякие жизненные случаи, сохранить и преумножить.
Первым путем мы и шли перед кризисом. В условиях благоприятной внешней конъюнктуры и макроэкономической стабильности (инфляция – 3%, масштабное пополнение финансовых резервов) прирост ВВП в 2019 г. составил жалкие 1,3%. Затормозился инвестиционный процесс (к прошлому году всего +1,7%), замерла динамика реальных доходов (+1%). При этом ни у бизнеса, ни у людей особых сбережений и запасов прочности нет, что делает их особенно уязвимыми. Нет и понимания перспективы. Это и породило сомнения: а насколько оправданна политика стабильности и резервов?