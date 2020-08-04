Российская экономика становится венчуром

Когда не ясно, будет ли вторая волна коронавируса, упадут или возрастут цены на нефть, продолжится ли падение внутреннего спроса, увеличат или уменьшат ставки по кредитам банки, компании не могут делать прогнозы относительно своих финансов не только на среднесрочную перспективу, но и даже до конца текущего года. В то же время потребители – работники предприятий не могут прогнозировать свои доходы и стремятся сократить траты, чтобы накопить на черный день.