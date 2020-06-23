После изоляции будет слабое восстановление экономики

После изоляции будет слабое восстановление экономикиНо может быть и новая волна спада, считают эксперты
За первые недели июня, когда власти начали постепенно отменять ограничительные меры, экономика перешла к постепенному восстановлению. Но пока она балансирует между началом слабого роста и новым провалом, предупреждают опрошенные «Ведомостями» экономисты.
К середине июня начали лучше себя чувствовать и бизнес, и потребители. Входящие финансовые потоки (их анализирует Центробанк) стабилизировались, хотя и на низком уровне: в начале июня отклонение платежей было ниже нормы до 12,3%, но уже во вторую неделю месяца падение замедлилось до 10,7%. Улучшилась ситуация со сбережениями людей – депозиты выросли на 1,4%. Восстановились и настроения компаний, большинство опрошенных ЦБ предприятий планируют восстановить или нарастить производство по сравнению с докризисным уровнем. А доля бизнеса, которая сталкивается с перебоями в поставках, сократилась.