Настроения российских производителей начали улучшаться

Настроения российских производителей начали улучшатьсяНо говорить о восстановлении индустрии пока рано
В июне индекс PMI обрабатывающих отраслей (рассчитывается IHS Markit на основе опроса менеджеров по закупкам) вырос до 49,4 пункта с 36,2 пункта в мае. Таким образом, индекс вплотную приблизился к черте в 50 пунктов, которая отделяет рост деловой активности от спада. На возможную смену тренда развития промышленности в июне указывали и опросы Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики.
Производство и новые заказы выросли впервые за год, отмечают аналитики IHS Markit. Рост произошел в основном за счет открытия предприятий. Но спрос, хотя и восстанавливается, пока остается низким, предупреждают они. Продолжает сокращаться занятость. В условиях необычайно быстрого спада актуальных данных для анализа ситуации мало, обращает внимание замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов, поэтому при дефиците статистики особенно важны данные об ожиданиях бизнеса.