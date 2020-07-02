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Настроения российских производителей начали улучшаться

Но говорить о восстановлении индустрии пока рано
Елизавета Базанова
Андрей Гордеев / Ведомости

В июне индекс PMI обрабатывающих отраслей (рассчитывается IHS Markit на основе опроса менеджеров по закупкам) вырос до 49,4 пункта с 36,2 пункта в мае. Таким образом, индекс вплотную приблизился к черте в 50 пунктов, которая отделяет рост деловой активности от спада. На возможную смену тренда развития промышленности в июне указывали и опросы Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики.

Производство и новые заказы выросли впервые за год, отмечают аналитики IHS Markit. Рост произошел в основном за счет открытия предприятий. Но спрос, хотя и восстанавливается, пока остается низким, предупреждают они. Продолжает сокращаться занятость. В условиях необычайно быстрого спада актуальных данных для анализа ситуации мало, обращает внимание замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов, поэтому при дефиците статистики особенно важны данные об ожиданиях бизнеса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных