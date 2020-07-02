Настроения российских производителей начали улучшаться

Производство и новые заказы выросли впервые за год, отмечают аналитики IHS Markit. Рост произошел в основном за счет открытия предприятий. Но спрос, хотя и восстанавливается, пока остается низким, предупреждают они. Продолжает сокращаться занятость. В условиях необычайно быстрого спада актуальных данных для анализа ситуации мало, обращает внимание замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов, поэтому при дефиците статистики особенно важны данные об ожиданиях бизнеса.