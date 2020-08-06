Уроки предвыборной Белоруссии

Уроки предвыборной БелоруссииКакие вызовы стоят перед Александром Лукашенко
9 августа в Белоруссии выборы. И нетипичная предвыборная ситуация в соседней с Россией стране – когда позиции власти уже не кажутся мощным бастионом, население открыто ропщет, а среди элит ощущается все большее напряжение – может быть разобрана как полезный кейс для других стран. Вот его основные тезисы:
– угроза системе возникает спонтанно, стремительно. Практически неизвестные люди консолидируют вокруг себя тысячи активистов. Все происходит так неожиданно, что социологические подходы просто не успевают фиксировать новую динамику;
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