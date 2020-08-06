Уроки предвыборной Белоруссии

9 августа в Белоруссии выборы. И нетипичная предвыборная ситуация в соседней с Россией стране – когда позиции власти уже не кажутся мощным бастионом, население открыто ропщет, а среди элит ощущается все большее напряжение – может быть разобрана как полезный кейс для других стран. Вот его основные тезисы: