Президент Белоруссии продолжает обвинять граждан России во вмешательстве в выборы

Президент Белоруссии продолжает обвинять граждан России во вмешательстве в выборыОбъясняться с Москвой ему придется после их завершения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил 4 августа с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию накануне назначенных на 9 августа выборов, в котором обрушился с критикой на оппозиционеров и фактически пригрозил России за ее политику в отношении его страны. Он повторил, что 33 гражданина России, арестованных 29 июля по подозрению в подготовке массовых беспорядков, были специально направлены в Белоруссию.
В своей речи Лукашенко упомянул об убытках из-за «нефтяных разборок с Россией» – по его словам, бюджет Белоруссии недополучил 1,5 млрд белорусских рублей (около $600 млн). При этом президент пообещал обеспечить экономический рост в ближайшие пять лет: «В будущей пятилетке средняя зарплата вырастет в 2 раза». По его мнению, Россия, хотя и является союзником Белоруссии, перешла от «братских» к «партнерским» отношениям. Особенно резко Лукашенко высказался об арестованных гражданах России, ранее названных председателем КГБ Белоруссии Валерием Вакульчиком сотрудниками частной военной компании Вагнера. Президент объявил, что они были направлены в Белоруссию специально с командой «ждать». Заявления российских властей, что военные направлялись в другие страны транзитом через Белоруссию, Лукашенко назвал враньем и сообщил еще об одном аналогичном отряде, который, по его информации, обосновался на юге страны и пообещал выловить его «в лесах».
Обращаясь к оппозиционерам, Лукашенко заявил: «Если вы не способны к чему-то, уйдите в сторону, не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну! На эмоциях нельзя решать ни один вопрос». По его мнению, на «крепком, монолитном» белорусском обществе решили «отработать цветные революции с учетом новых информационных технологий».
Величайшей опасностью для страны он посчитал молодежь, «думающую смартфонами». В то же время он уверен, что результаты выборов будут подсчитаны честно. Сами выборы уже начались: досрочное голосование открыто с 4 августа. При этом согласно белорусскому законодательству проведение агитации, в том числе и в форме митингов, допускается до дня тишины непосредственно перед голосованием. Лукашенко на выборах противостоят четыре кандидата, из которых объединенным кандидатом от оппозиции является Светлана Тихановская – супруга блогера Сергея Тихановского, который не смог зарегистрироваться из-за ареста в мае. Два других кандидата от оппозиции, количество подписей за которых Центризбирком признал недостаточным, поддержали Тихановскую, которой удается собирать многотысячные митинги в свою поддержку. Речь идет о бывшем банкире Викторе Бабарико, арестованном по обвинению в хищениях, и бывшем директоре минского Парка высоких технологий Валерии Цепкало, уехавшем за границу, после того как, по его словам, ему сообщили о скором аресте.
Одновременно минобороны страны объявило о военных сборах. По словам официального представителя минобороны Белоруссии Натальи Гаврусик, сборы начнутся 11 августа. «Подготовка военнообученного резерва на военных сборах – это процесс, который в вооруженных силах идет непрерывно», – сказала Гаврусик. Дата сборов означает, что резервистов начнут собирать 10 августа, скорее всего, цель мероприятия – убрать с улиц оппозиционных активистов в случае протестов против результатов выборов, полагает бывший сотрудник спецслужб.
По словам научного сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Андрея Скрибы, от Лукашенко и в дальнейшем можно ожидать антироссийских выпадов: «Во-первых, всегда удобно, когда есть внешняя угроза. Это всегда консолидирует людей – бюрократию, номенклатуру – вокруг фигуры руководителя, в данном случае президента. Во-вторых, президент Белоруссии в силу ее государственного устройства является монополистом в контактах с Москвой. В этом смысле он, обостряя и повышая ставки, посылает сигнал, что есть только один контрагент – он сам, – с которым можно разговаривать по любым вопросам». Позиция России на постсоветском пространстве, полагает Скриба, состоит в поддержке легитимных режимов. Лукашенко считается в Москве легитимным, поэтому, если сама процедура выборов пройдет спокойно, причин не признать их результаты у России нет. «Если посмотреть на период последних 10 лет, то поддержка Россией Белоруссии планомерно сокращается и будет продолжать сокращаться. Это связано с проблемой налогового маневра, который привел к перераспределению налогообложения на нефть. Беспошлинные поставки нефти в Белоруссию лежали в основе успехов ее экономики. После переноса большей части экспортной пошлины в налог на добычу полезных ископаемых, с точки зрения российского бюджета, разницы нет никакой. Для Белоруссии же это имеет решающее значение. Это будет продолжаться, отношения между двумя странами будут переводиться на более рыночную основу», – считает Скриба. По его мнению, Россия готовит такой формат отношений с Белоруссией, который не будет зависеть от того, кто станет лидером страны. Вызвано это неопределенностью, связанной с фигурой Лукашенко. «Я думаю, что Лукашенко действительно победит [на выборах], но основные проблемы – и внутренние, и в отношениях с Россией – начнутся после них. Терпение России тоже не вечно», – резюмировал эксперт. По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, арест такого количества граждан союзной страны и по таким обвинениям беспрецедентен в мировой практике между государствами, считающими себя союзниками. По его словам, подобные действия неизбежно должны привести к длительному охлаждению в отношениях двух стран. Осторожная реакция Кремля на инцидент не должна вводить Лукашенко в заблуждение – объяснять свое поведение ему придется при любом исходе выборов, заключает эксперт.