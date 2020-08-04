Президент Белоруссии продолжает обвинять граждан России во вмешательстве в выборы

По словам научного сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Андрея Скрибы, от Лукашенко и в дальнейшем можно ожидать антироссийских выпадов: «Во-первых, всегда удобно, когда есть внешняя угроза. Это всегда консолидирует людей – бюрократию, номенклатуру – вокруг фигуры руководителя, в данном случае президента. Во-вторых, президент Белоруссии в силу ее государственного устройства является монополистом в контактах с Москвой. В этом смысле он, обостряя и повышая ставки, посылает сигнал, что есть только один контрагент – он сам, – с которым можно разговаривать по любым вопросам». Позиция России на постсоветском пространстве, полагает Скриба, состоит в поддержке легитимных режимов. Лукашенко считается в Москве легитимным, поэтому, если сама процедура выборов пройдет спокойно, причин не признать их результаты у России нет. «Если посмотреть на период последних 10 лет, то поддержка Россией Белоруссии планомерно сокращается и будет продолжать сокращаться. Это связано с проблемой налогового маневра, который привел к перераспределению налогообложения на нефть. Беспошлинные поставки нефти в Белоруссию лежали в основе успехов ее экономики. После переноса большей части экспортной пошлины в налог на добычу полезных ископаемых, с точки зрения российского бюджета, разницы нет никакой. Для Белоруссии же это имеет решающее значение. Это будет продолжаться, отношения между двумя странами будут переводиться на более рыночную основу», – считает Скриба. По его мнению, Россия готовит такой формат отношений с Белоруссией, который не будет зависеть от того, кто станет лидером страны. Вызвано это неопределенностью, связанной с фигурой Лукашенко. «Я думаю, что Лукашенко действительно победит [на выборах], но основные проблемы – и внутренние, и в отношениях с Россией – начнутся после них. Терпение России тоже не вечно», – резюмировал эксперт. По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, арест такого количества граждан союзной страны и по таким обвинениям беспрецедентен в мировой практике между государствами, считающими себя союзниками. По его словам, подобные действия неизбежно должны привести к длительному охлаждению в отношениях двух стран. Осторожная реакция Кремля на инцидент не должна вводить Лукашенко в заблуждение – объяснять свое поведение ему придется при любом исходе выборов, заключает эксперт.