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Посол рассказал детали о визите в Белоруссию задержанных россиян

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Задержанные в Белоруссии россияне заявили, что проезжали через эту страну транзитом и направлялись в одно из государств Латинской Америки, сообщил после беседы с задержанными российский консул в Минске Кирилл Плетнев в эфире телеканала «Россия 1».

«Хочу отдельно отметить и подчеркнуть, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд», – цитирует «РИА Новости» консула.

Комментируя состояние задержанных, консул отметил, что они находятся в не самой лучшей морально-психологической форме. По его словам, они не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Белоруссии, фамилий которых большинство из них никогда не слышали.

Посол России рассказал о планах задержанных в Белоруссии россиян

Они собирались лететь из Минска в Стамбул, но опоздали на рейс

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев говорил, что задержанные под Минском россияне не планировали оставаться в республике и были вынуждены это сделать потому, что опоздали на рейс в другую страну.

33 россиян задержали 29 июля. В отношении них возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. СК Белоруссии заподозрил их также в подготовке массовых беспорядков. Руководитель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные – наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщал телеканал «Беларусь 1».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных