Посол рассказал детали о визите в Белоруссию задержанных россиян
Задержанные в Белоруссии россияне заявили, что проезжали через эту страну транзитом и направлялись в одно из государств Латинской Америки, сообщил после беседы с задержанными российский консул в Минске Кирилл Плетнев в эфире телеканала «Россия 1».
«Хочу отдельно отметить и подчеркнуть, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд», – цитирует «РИА Новости» консула.
Комментируя состояние задержанных, консул отметил, что они находятся в не самой лучшей морально-психологической форме. По его словам, они не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Белоруссии, фамилий которых большинство из них никогда не слышали.
Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев говорил, что задержанные под Минском россияне не планировали оставаться в республике и были вынуждены это сделать потому, что опоздали на рейс в другую страну.
33 россиян задержали 29 июля. В отношении них возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. СК Белоруссии заподозрил их также в подготовке массовых беспорядков. Руководитель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные – наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщал телеканал «Беларусь 1».