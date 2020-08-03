Посол рассказал детали о визите в Белоруссию задержанных россиян

Комментируя состояние задержанных, консул отметил, что они находятся в не самой лучшей морально-психологической форме. По его словам, они не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Белоруссии, фамилий которых большинство из них никогда не слышали.