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Банки пополняют книгу жалоб

Количество недовольных клиентов банков растет
Павел Самиев
Андрей Гордеев / Ведомости

По данным регулятора, число жалоб на банки в первом полугодии 2020 г. оказалось на 44% больше, чем годом ранее. В абсолютном выражении количество жалоб также выглядит внушительно: более 106 000 заявлений. В то же время число жалоб на страховые компании снизилось более чем на треть. Из-за карантина многие автовладельцы в апреле – мае почти не выезжали на дороги, и аварийность оказалась рекордно низкой. Соответственно, жаловаться владельцам полисов ОСАГО и автокаско было не на что.

Что касается банков, то основной поток недовольства связан с программами реструктуризации и кредитными каникулами. Люди недовольны отказами банков предоставлять им пролонгации, подменой собственными программами банков программ кредитных каникул, предложенных государством в рамках соответствующего закона, невыгодными или непонятными условиями реструктуризации и отсрочек. Больше всего число жалоб выросло в кредитовании малого бизнеса и ипотечном кредитовании. Пик роста таких жалоб пришелся на апрель.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных