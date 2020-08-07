Банки пополняют книгу жалоб

По данным регулятора, число жалоб на банки в первом полугодии 2020 г. оказалось на 44% больше, чем годом ранее. В абсолютном выражении количество жалоб также выглядит внушительно: более 106 000 заявлений. В то же время число жалоб на страховые компании снизилось более чем на треть. Из-за карантина многие автовладельцы в апреле – мае почти не выезжали на дороги, и аварийность оказалась рекордно низкой. Соответственно, жаловаться владельцам полисов ОСАГО и автокаско было не на что.