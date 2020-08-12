У ФРС остается все меньше эффективных инструментов

В конце июля состоялось очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Оно произошло, когда было объявлено, что номинальный ВВП США сократился более чем на 30% во II квартале 2020 г. (в годовом исчислении), что является самым плохим показателем за всю историю. Это почти в 5 раз хуже, чем в кризис 2008 г. (тогда в IV квартале ВВП снизился на рекордные 7,2%). Безработица всего за два месяца в 2020 г. выросла с наилучших уровней за последние 50 лет до уже наихудших за последние 90 лет.