В России сократилось число малых и средних предприятий

В начале 2019 г. правительство утвердило паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Идея нацпроекта заключается в помощи бизнесу на каждом цикле его развития: от официальной регистрации до расширения бизнеса с выходом на зарубежные рынки. Основными целями нацпроекта являются увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 32,5% (в 2019 г. этот показатель составлял 8,56%), а также увеличение численности работников в секторе МСБ до 25 млн человек. По состоянию на 10 августа текущего года в этом секторе работают всего 15,5 млн человек. Сроки его исполнения были определены до конца 2024 г., а бюджет – 481,5 млрд руб.