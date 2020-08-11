В России сократилось число малых и средних предприятий

В России сократилось число малых и средних предприятийПри этом выросло число занятых в малом и среднем бизнесе
Число индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц, входящих в реестр малого и среднего бизнеса, сократилось за месяц на 7,6%, или 461 900, следует из данных Единого реестра субъектов МСП, публикуемого Федеральной налоговой службой (ФНС). По состоянию на 10 августа 2020 г. количество субъектов малого и среднего бизнеса составило 5,6 млн, 10 июля данный показатель был на уровне 6,05 млн.
Из 5,6 млн существующих в России компаний малого и среднего бизнеса 3,3 млн составляют ИП, остальные 2,3 млн – юридические лица. Число ИП за указанный период сократилось на 214 300, число юрлиц – на 247 500.
При этом количество работников, занятых в малом и среднем бизнесе, выросло за отчетный период на 251 000 до 15,52 млн человек.
Больше всего сокращение наблюдается среди микропредприятий (годовая выручка до 120 млн руб., число работников не превышает 15 человек) – на 459 700. Еще на 3400 сократилось число малых предприятий (выручка не более 800 млн в год, число работников не превышает 100 человек).
Количество средних компаний (годовая выручка до 2 млрд руб., число сотрудников не превышает 250 человек), наоборот, увеличилось впервые с августа 2018 г. на 497 – до 17 562.
Также, согласно данным реестра МСП, наблюдается и значительное снижение числа компаний за год – на 246 800 по сравнению с данными на 10 августа 2019 г. Число ИП сократилось на 115 900, а число юрлиц – почти на 131 000.
Рост числа занятых в малом и среднем бизнесе говорит о правильности и своевременности решений о снижении страховых взносов, выплаты прямых субсидий на МРОТ работников, налоговых каникулах и реструктуризации кредитов, рассказал в беседе с «Ведомостями» президент «Опоры России» Александр Калинин.
«По сути, все принятые меры поддержки позволили частично “обелить” бизнес, и многие компании официально оформили часть своих сотрудников для того, чтобы претендовать на большие субсидии и льготы. Важно отметить, что количество средних предприятий в стране впервые за много лет выросло – на 5,2%. Этому поспособствовало увеличение доли госзакупок для субъектов МСП и упрощение механизмов выхода компаний на экспорт», – объяснил Калинин.
Он отметил, что на статистику по предпринимательской активности мог повлиять специальный налоговый режим самозанятых. «В августе 2019 г. их количество не превышало 200 000, год спустя я прогнозирую, что их число достигнет 900 000 человек», – сказал он.
Как сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ФНС, доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по-прежнему выше, чем в 2016–2018 гг. «По состоянию на 10 августа 2020 г. эта цифра составляет 73,4%. По сравнению с показателями прошлого года (74,1%) снижение составило менее 1%, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, и снижение деловой активности», – отметили в ведомстве.
В начале 2019 г. правительство утвердило паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Идея нацпроекта заключается в помощи бизнесу на каждом цикле его развития: от официальной регистрации до расширения бизнеса с выходом на зарубежные рынки. Основными целями нацпроекта являются увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 32,5% (в 2019 г. этот показатель составлял 8,56%), а также увеличение численности работников в секторе МСБ до 25 млн человек. По состоянию на 10 августа текущего года в этом секторе работают всего 15,5 млн человек. Сроки его исполнения были определены до конца 2024 г., а бюджет – 481,5 млрд руб.
В середине июля Владимир Путин предложил скорректировать работу по нацпроектам, «с учетом реальной ситуации и в России, и в глобальной экономике». Премьер Михаил Мишустин в свою очередь заявил, что сроки достижения национальных проектов возможно продлить до 2030 г., но скорректировать ключевые параметры этих проектов нужно осенью, к формированию проекта бюджета на ближайшие три года.