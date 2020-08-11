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В России сократилось число малых и средних предприятий

При этом выросло число занятых в малом и среднем бизнесе
Татьяна Морозова
Евгений Егоров / Ведомости

Число индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц, входящих в реестр малого и среднего бизнеса, сократилось за месяц на 7,6%, или 461 900, следует из данных Единого реестра субъектов МСП, публикуемого Федеральной налоговой службой (ФНС). По состоянию на 10 августа 2020 г. количество субъектов малого и среднего бизнеса составило 5,6 млн, 10 июля данный показатель был на уровне 6,05 млн.

Из 5,6 млн существующих в России компаний малого и среднего бизнеса 3,3 млн составляют ИП, остальные 2,3 млн – юридические лица. Число ИП за указанный период сократилось на 214 300, число юрлиц – на 247 500.

При этом количество работников, занятых в малом и среднем бизнесе, выросло за отчетный период на 251 000 до 15,52 млн человек.

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Больше всего сокращение наблюдается среди микропредприятий (годовая выручка до 120 млн руб., число работников не превышает 15 человек) – на 459 700. Еще на 3400 сократилось число малых предприятий (выручка не более 800 млн в год, число работников не превышает 100 человек).

Количество средних компаний (годовая выручка до 2 млрд руб., число сотрудников не превышает 250 человек), наоборот, увеличилось впервые с августа 2018 г. на 497 – до 17 562.

Также, согласно данным реестра МСП, наблюдается и значительное снижение числа компаний за год – на 246 800 по сравнению с данными на 10 августа 2019 г. Число ИП сократилось на 115 900, а число юрлиц – почти на 131 000.

Рост числа занятых в малом и среднем бизнесе говорит о правильности и своевременности решений о снижении страховых взносов, выплаты прямых субсидий на МРОТ работников, налоговых каникулах и реструктуризации кредитов, рассказал в беседе с «Ведомостями» президент «Опоры России» Александр Калинин.

«По сути, все принятые меры поддержки позволили частично “обелить” бизнес, и многие компании официально оформили часть своих сотрудников для того, чтобы претендовать на большие субсидии и льготы. Важно отметить, что количество средних предприятий в стране впервые за много лет выросло – на 5,2%. Этому поспособствовало увеличение доли госзакупок для субъектов МСП и упрощение механизмов выхода компаний на экспорт», – объяснил Калинин.

Он отметил, что на статистику по предпринимательской активности мог повлиять специальный налоговый режим самозанятых. «В августе 2019 г. их количество не превышало 200 000, год спустя я прогнозирую, что их число достигнет 900 000 человек», – сказал он.

Как сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ФНС, доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по-прежнему выше, чем в 2016–2018 гг. «По состоянию на 10 августа 2020 г. эта цифра составляет 73,4%. По сравнению с показателями прошлого года (74,1%) снижение составило менее 1%, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, и снижение деловой активности», – отметили в ведомстве.

В начале 2019 г. правительство утвердило паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Идея нацпроекта заключается в помощи бизнесу на каждом цикле его развития: от официальной регистрации до расширения бизнеса с выходом на зарубежные рынки. Основными целями нацпроекта являются увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 32,5% (в 2019 г. этот показатель составлял 8,56%), а также увеличение численности работников в секторе МСБ до 25 млн человек. По состоянию на 10 августа текущего года в этом секторе работают всего 15,5 млн человек. Сроки его исполнения были определены до конца 2024 г., а бюджет – 481,5 млрд руб.

В середине июля Владимир Путин предложил скорректировать работу по нацпроектам, «с учетом реальной ситуации и в России, и в глобальной экономике». Премьер Михаил Мишустин в свою очередь заявил, что сроки достижения национальных проектов возможно продлить до 2030 г., но скорректировать ключевые параметры этих проектов нужно осенью, к формированию проекта бюджета на ближайшие три года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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