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ЦБ намерен продлить меры поддержки финансовой системы

«Проблема 30 сентября» отложена на будущий год
Павел Самиев
Максим Стулов / Ведомости

30 сентября 2020 г. должны были перестать действовать «антикоронавирусные» меры поддержки Банком России финансовой системы, граждан и предприятий. Это различные регулятивные послабления, поблажки по резервам и переоценке активов, программы реструктуризаций кредитов. Окончание действия антикризисных мер одномоментно могло бы сильно ударить по капиталу и финансовому результату банков, поэтому банки еще в июле начали обращаться в ЦБ с просьбой сохранить этот режим. И вот ЦБ опубликовал решение о частичном его сохранении.

Главное: банкам разрешено до 31 декабря 2020 г. продолжать реструктуризацию кредитов без пеней и штрафов, а требование по формированию резервов по таким кредитам в полном объеме отложено до 1 июля 2021 г. Другое важное решение ЦБ – поддержка потребительского кредитования путем снижения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским ссудам. Регулятор признал, что, если в условиях падения доходов населения показатель предельной долговой нагрузки, от которого и зависят надбавки, повысится даже у «хороших» заемщиков, капиталы банков пострадают и кредитование замедлится слишком сильно. Причем на кредиты, выданные до 31 августа прошлого года, ЦБ эти надбавки просто отменил. По расчетам регулятора, это «добавит» банкам 168 млрд руб. капитала.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных