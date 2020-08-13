ЦБ намерен продлить меры поддержки финансовой системы

Главное: банкам разрешено до 31 декабря 2020 г. продолжать реструктуризацию кредитов без пеней и штрафов, а требование по формированию резервов по таким кредитам в полном объеме отложено до 1 июля 2021 г. Другое важное решение ЦБ – поддержка потребительского кредитования путем снижения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским ссудам. Регулятор признал, что, если в условиях падения доходов населения показатель предельной долговой нагрузки, от которого и зависят надбавки, повысится даже у «хороших» заемщиков, капиталы банков пострадают и кредитование замедлится слишком сильно. Причем на кредиты, выданные до 31 августа прошлого года, ЦБ эти надбавки просто отменил. По расчетам регулятора, это «добавит» банкам 168 млрд руб. капитала.