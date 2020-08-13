Солидный адвокат для солидных господ

Солидный адвокат для солидных господЧто начало процесса над Михаилом Ефремовым говорит о российской адвокатуре
К сожалению, август скуп на интересные сериалы, но скучающим зрителям есть за чем наблюдать. В Пресненском суде Москвы начался процесс над Михаилом Ефремовым. И главные лица в нем отнюдь не потерпевшие, судья или сам обвиняемый, а адвокаты.
Какие выводы может сделать о российских адвокатах неискушенный в вопросах российской юриспруденции человек, если, скажем, он случайно немного посмотрел процесс Ефремова? Приблизительно следующие:
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