Солидный адвокат для солидных господ

К сожалению, август скуп на интересные сериалы, но скучающим зрителям есть за чем наблюдать. В Пресненском суде Москвы начался процесс над Михаилом Ефремовым. И главные лица в нем отнюдь не потерпевшие, судья или сам обвиняемый, а адвокаты.