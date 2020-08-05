Адвокат заявил о возможной фальсификации доказательств по делу Ефремова

Адвокат заявил о возможной фальсификации доказательств по делу ЕфремоваАктер настаивает, что не может признать свою вину, поскольку ничего не помнит
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о возможных фальсификациях со стороны представителей потерпевших в деле о ДТП с участием актера, пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Сегодня в Пресненском районном суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела против Ефремова. Ему предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек.
«По полученной нами информации, потерпевшая сторона намеревается совершить фальсификацию доказательств», – заявил адвокат. По его словам, «потерпевшие будут просить суд допросить свидетелей, которые ранее не были допрошены следствием, чтобы дискредитировать Ефремова и указать на то, что именно он был за рулем».
В свою очередь оформлявший ДТП инспектор Александр Козлов подтвердил, что именно Ефремов был за рулем машины в момент аварии. «Очевидцы сообщили мне после прибытия на место о том, что Ефремов был за рулем, позже я увидел это на видеозаписях. У Ефремова были признаки алкогольного опьянения, я его отстранил», – сказал он (цитата по ТАСС). По словам свидетеля, первый экипаж ДПС прибыл через две минуты после аварии, так как находился на соседнем перекрестке. Экспресс-тест подтвердил наличие опьянения у актера, около 1,05 промилле, отметил инспектор. «Водитель другой машины сразу после аварии был жив, но пообщаться с ним не удалось из-за его состояния. Он был зажат, для его извлечения вызвали МЧС», – сказал сотрудник ДПС.
Сам Ефремов заявил, что не признает вину в ДТП. «Я ничего не помню. Нет, не признаю», – заявил актер. Защита артиста отметила, что «признавать вину преждевременно». Прокурор указала на превышение скорости Евремовым в момент аварии на 25 км/ч. «Так как утратил контроль за управляемостью своего автомобиля, после чего допустил выезд на встречную полосу движения, лишив возможности встречный автомобиль под управлением Захарова уйти от столкновения», – сказала гособвинитель (цитата по «Интерфаксу».
Пашаев ранее уже заявлял о невиновности Ефремова. Комментируя прежнее намерение актера возместить ущерб родственникам погибшего, адвокат сказал, что тот имел в виду «готов платить», так как в ДТП участвовала машина Ефремова. Подробнее пояснять позицию Ефремова Пашаев отказался, сказав, что это «преждевременно». Позднее адвокат уточнил «РИА Новости», что Ефремов как верующий человек хотел помочь потерпевшим, «но это не значит, что он в чем-либо виноват».
Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова, находящегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона Сергей Захаров позже умер в больнице. Ефремов был в машине один, это подтверждается показаниями свидетелей, уточнили позднее в столичном главке.