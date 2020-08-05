Адвокат заявил о возможной фальсификации доказательств по делу Ефремова

В свою очередь оформлявший ДТП инспектор Александр Козлов подтвердил, что именно Ефремов был за рулем машины в момент аварии. «Очевидцы сообщили мне после прибытия на место о том, что Ефремов был за рулем, позже я увидел это на видеозаписях. У Ефремова были признаки алкогольного опьянения, я его отстранил», – сказал он (цитата по ТАСС). По словам свидетеля, первый экипаж ДПС прибыл через две минуты после аварии, так как находился на соседнем перекрестке. Экспресс-тест подтвердил наличие опьянения у актера, около 1,05 промилле, отметил инспектор. «Водитель другой машины сразу после аварии был жив, но пообщаться с ним не удалось из-за его состояния. Он был зажат, для его извлечения вызвали МЧС», – сказал сотрудник ДПС.