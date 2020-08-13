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Электронный паспорт хотели бы иметь только 16% граждан России

Да и существующая инфраструктура совершенно не готова к их внедрению
Екатерина Кинякина
Электронный паспорт – вещь недели /Екатерина Штукина / ТАСС

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнал отношение жителей России к электронным паспортам. Выяснилось, что иметь цифровой аналог привычного для всех документа, удостоверяющего личность, точно хотели бы только 16% граждан. 73% не выразили такого желания, еще 11% затруднились с ответом. Больше всего электронный паспорт интересен людям в возрасте 18–24 лет (30%), мужчинам (21%), а также жителям крупных городов – столиц (26%) и миллионников (20%).

Преимуществами электронного паспорта опрошенные россияне считают то, что его нельзя потерять и невозможно украсть (9%), не нужно носить с собой, как бумажный (6%), что он удобнее в использовании и практичнее (5%), а также долговечнее привычного документа, так как такой паспорт «не порвется, не испачкается и не намокнет» (4%). Впрочем, практически половина респондентов (42%) затруднились сказать, чем электронный паспорт превосходит бумажный. А каждый четвертый (точнее, 28%) и вовсе считает, что у электронного формата документа нет никаких преимуществ и бумажный вариант все равно лучше.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных