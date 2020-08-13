Электронный паспорт хотели бы иметь только 16% граждан России

Преимуществами электронного паспорта опрошенные россияне считают то, что его нельзя потерять и невозможно украсть (9%), не нужно носить с собой, как бумажный (6%), что он удобнее в использовании и практичнее (5%), а также долговечнее привычного документа, так как такой паспорт «не порвется, не испачкается и не намокнет» (4%). Впрочем, практически половина респондентов (42%) затруднились сказать, чем электронный паспорт превосходит бумажный. А каждый четвертый (точнее, 28%) и вовсе считает, что у электронного формата документа нет никаких преимуществ и бумажный вариант все равно лучше.