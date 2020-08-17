Равнодушный к вирусу глубинный народ

Равнодушный к вирусу глубинный народПочему самые убежденные ковид-диссиденты – обычные люди из провинции
В конце апреля – в самый разгар пандемии – знакомый профессор РАНХиГС уехал с семьей из Москвы в деревню под Владимиром. Мы готовили совместную публикацию, поэтому регулярно переписывались. «Как там карантин? Какие запреты?» – спрашиваю как-то. «Да нет здесь никаких запретов. Если кто в маске идет, можно не сомневаться – московский дачник. Местные про ковид и не думают. Рынок работает, магазины открыты».
Тогда я решил, что это владимирская специфика, но позже понял: именно такое отношение к пандемии – общероссийская норма. А перепуганные и укутанные в маски и перчатки москвичи – как раз девиация.
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