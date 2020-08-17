Равнодушный к вирусу глубинный народ

В конце апреля – в самый разгар пандемии – знакомый профессор РАНХиГС уехал с семьей из Москвы в деревню под Владимиром. Мы готовили совместную публикацию, поэтому регулярно переписывались. «Как там карантин? Какие запреты?» – спрашиваю как-то. «Да нет здесь никаких запретов. Если кто в маске идет, можно не сомневаться – московский дачник. Местные про ковид и не думают. Рынок работает, магазины открыты».