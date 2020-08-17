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Равнодушный к вирусу глубинный народ

Почему самые убежденные ковид-диссиденты – обычные люди из провинции
Михаил Романов , директор АНО «Лаборатория изучения общественного мнения»
Евгений Разумный / Ведомости

В конце апреля – в самый разгар пандемии – знакомый профессор РАНХиГС уехал с семьей из Москвы в деревню под Владимиром. Мы готовили совместную публикацию, поэтому регулярно переписывались. «Как там карантин? Какие запреты?» – спрашиваю как-то. «Да нет здесь никаких запретов. Если кто в маске идет, можно не сомневаться – московский дачник. Местные про ковид и не думают. Рынок работает, магазины открыты».

Тогда я решил, что это владимирская специфика, но позже понял: именно такое отношение к пандемии – общероссийская норма. А перепуганные и укутанные в маски и перчатки москвичи – как раз девиация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных