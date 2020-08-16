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Центр Гамалеи назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса

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Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется примерно через месяц, рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости». По его словам, вакцинация может проходить с некоторой задержкой, так как основная масса наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование.

«После этого остальная продукция пойдет в гражданский оборот. Задержка ‒ две-три недели, может быть, месяц», ‒ рассказал Гинцбург. В гражданский оборот, по его словам, вакцину запустят в течение месяца после старта пострегистрационных исследований, писал ТАСС. Планируется, что этот этап этап исследований начнется в течение максимум десяти дней. 

Вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V», будут производить Центр им. Гамалеи и компания «Биннофарм». Вакцинация будет добровольной. 15 августа стартовало производство вакцины. Этот препарат обеспечит иммунитет против COVID-19 минимум на два года, говорил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, первыми ее получат 10–15 регионов, необходимое для России количество доз произведут в течение года.

Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он планирует начать производить вакцину от коронавируса в ноябре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных