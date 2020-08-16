Центр Гамалеи назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется примерно через месяц, рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости». По его словам, вакцинация может проходить с некоторой задержкой, так как основная масса наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование.
«После этого остальная продукция пойдет в гражданский оборот. Задержка ‒ две-три недели, может быть, месяц», ‒ рассказал Гинцбург. В гражданский оборот, по его словам, вакцину запустят в течение месяца после старта пострегистрационных исследований, писал ТАСС. Планируется, что этот этап этап исследований начнется в течение максимум десяти дней.
Вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V», будут производить Центр им. Гамалеи и компания «Биннофарм». Вакцинация будет добровольной. 15 августа стартовало производство вакцины. Этот препарат обеспечит иммунитет против COVID-19 минимум на два года, говорил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, первыми ее получат 10–15 регионов, необходимое для России количество доз произведут в течение года.
Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он планирует начать производить вакцину от коронавируса в ноябре.