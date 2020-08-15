В России запустили производство вакцины от COVID–19
В России началось производство вакцины от нового коронавируса, которую разработал центр имени Н. Ф. Гамалеи, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав.
«Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19», — указано в сообщении.
Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью RT рассказал, что работа над вакцинами от других вирусов помогла российским ученым оперативно создать вакцину от нового коронавируса. Он добавил, что она должна защищать от COVID-19 в течение двух лет.
Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что данные о доклинических и клинических исследованиях российской вакцины от коронавируса могут выпустить к 17 августа.
Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, которая была разработана центром им. Гамалеи, 11 августа. Предполагается, что в гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 г., вакцинация будет добровольной.
Заявку на приобретение российской вакцины от коронавируса уже подало министерство здравоохранения Вьетнама.