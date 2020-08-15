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В России запустили производство вакцины от COVID–19

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В России началось производство вакцины от нового коронавируса, которую разработал центр имени Н. Ф. Гамалеи, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав.

«Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19», — указано в сообщении.

Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью RT рассказал, что работа над вакцинами от других вирусов помогла российским ученым оперативно создать вакцину от нового коронавируса. Он добавил, что она должна защищать от COVID-19 в течение двух лет.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что данные о доклинических и клинических исследованиях российской вакцины от коронавируса могут выпустить к 17 августа.

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, которая была разработана центром им. Гамалеи, 11 августа. Предполагается, что в гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 г., вакцинация будет добровольной.

Заявку на приобретение российской вакцины от коронавируса уже подало министерство здравоохранения Вьетнама.

Ранее по теме: Вьетнам решил закупить партию российской вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных