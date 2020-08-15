В России запустили производство вакцины от COVID–19

Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью RT рассказал, что работа над вакцинами от других вирусов помогла российским ученым оперативно создать вакцину от нового коронавируса. Он добавил, что она должна защищать от COVID-19 в течение двух лет.