Вьетнам решил закупить партию российской вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, которая была разработана центром им. Гамалеи. Вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V», будут производить центр им. Гамалеи и компания «Биннофарм». Предполагается, что в гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 г. Вакцинация будет добровольной.