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Вьетнам решил закупить партию российской вакцины от коронавируса

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Министерство здравоохранения Вьетнама подало заявку на закупку российской вакцины от коронавируса, сообщил Reuters со ссылкой на Vietnam Television (VTV). Агентство отметило, что несмотря на это Вьетнам продолжит собственные разработки препарата от COVID-19.

«Вьетнам продолжит разработку собственной вакцины против COVID-19», – говорится в сообщении.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, которая была разработана центром им. Гамалеи. Вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V», будут производить центр им. Гамалеи и компания «Биннофарм». Предполагается, что в гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 г. Вакцинация будет добровольной.

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призвала Минздрав отложить регистрацию вакцины до тех пор, пока не будет успешно завершена третья фаза клинических испытаний. О недоверии к препарату высказались большинство врачей, опрошенных сервисом «Справочник врача». Медики посчитали, что свидетельств об эффективности созданной в центре им. Гамалеи вакцины недостаточно.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил 14 августа, что информация о доклинических и клинических исследованиях новой вакцины будет опубликована в ближайшее время, писали «РИА Новости».

Ранее по теме: РБК: Российские врачи заявили о недоверии к вакцине от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных