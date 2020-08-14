РБК: Российские врачи заявили о недоверии к вакцине от коронавируса

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призвала Минздрав отложить регистрацию вакцины до тех пор, пока не будет успешно завершена третья фаза клинических испытаний. В АОКИ указывали, что вакцина центра Гамалеи была испытана на выборке в менее чем 100 человек, обычно же препараты в ходе третьей фазы испытываются на тысячах добровольцах. Руководитель Росздравнадзора Валентина Косенко назвала претензии ассоциации основанными на незнании результатов исследований.