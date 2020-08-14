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РБК: Российские врачи заявили о недоверии к вакцине от коронавируса

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Большинство медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача», заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи, пишет РБК со ссылкой на опрос сервиса «Справочник врача», в котором приняли участие более чем 3000 человек. Отрицательно ответили 52% опрошенных, согласны на вакцинацию 24,5%.

Медики посчитали, что свидетельств об эффективности созданной в центре Гамалеи вакцине недостаточно. Так свой отказ участвовать в вакцинации объяснили 66% опрошенных. 48% смутило, что вакцину разработали слишком быстро, 20% при этом заявили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, которая была разработана центром им. Гамалеи. Вакцина от коронавируса, получившая название «Спутник V», будут производить центра Гамалеи и компания «Биннофарм». Предполагается, что в гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 г. Вакцинация будет добровольной.

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призвала Минздрав отложить регистрацию вакцины до тех пор, пока не будет успешно завершена третья фаза клинических испытаний. В АОКИ указывали, что вакцина центра Гамалеи была испытана на выборке в менее чем 100 человек, обычно же препараты в ходе третьей фазы испытываются на тысячах добровольцах. Руководитель Росздравнадзора Валентина Косенко назвала претензии ассоциации основанными на незнании результатов исследований.

Ранее по теме: Минздрав ответил на критику российской вакцины от коронавируса из-за рубежа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных