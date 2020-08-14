РБК: Российские врачи заявили о недоверии к вакцине от коронавируса
Большинство медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача», заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи, пишет РБК со ссылкой на опрос сервиса «Справочник врача», в котором приняли участие более чем 3000 человек. Отрицательно ответили 52% опрошенных, согласны на вакцинацию 24,5%.
Медики посчитали, что свидетельств об эффективности созданной в центре Гамалеи вакцине недостаточно. Так свой отказ участвовать в вакцинации объяснили 66% опрошенных. 48% смутило, что вакцину разработали слишком быстро, 20% при этом заявили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым.
11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, которая была разработана центром им. Гамалеи. Вакцина от коронавируса, получившая название «Спутник V», будут производить центра Гамалеи и компания «Биннофарм». Предполагается, что в гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 г. Вакцинация будет добровольной.
Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призвала Минздрав отложить регистрацию вакцины до тех пор, пока не будет успешно завершена третья фаза клинических испытаний. В АОКИ указывали, что вакцина центра Гамалеи была испытана на выборке в менее чем 100 человек, обычно же препараты в ходе третьей фазы испытываются на тысячах добровольцах. Руководитель Росздравнадзора Валентина Косенко назвала претензии ассоциации основанными на незнании результатов исследований.