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Минздрав ответил на критику российской вакцины от коронавируса из-за рубежа

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал безосновательными высказывания зарубежных медиков, которые сомневаются в эффективности российской вакцины. По его словам, российская вакцина основана на исследованных ранее компонентах, чем и объясняется форсирование сроков ее исследований.

«Коллеги зарубежные, видимо, чувствуя определенные конкурентные преимущества российского препарата, пытаются высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны»,- заявил министр во время брифинга. Он также отметил, что многие страны применяли «те или иные форсированные режимы для исследований», однако российская вакцина — «это решение которое уже имело определенные клинические данные».

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первую очередь будут вакцинированы медицинские работники. Первые партии вакцины выпустят в течение двух недель. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он планирует начать производить вакцину от коронавируса в ноябре.

Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса

По словам президента, одна из его дочерей уже сделала прививку российским препаратом

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призвала Минздрав отложить регистрацию вакцины до тех пор, пока не будет успешно завершена третья фаза клинических испытаний.

В АОКИ указывали, что вакцина центра им. Гамалеи была испытана на выборке в менее чем 100 человек, обычно же препараты в ходе третьей фазы испытываются на тысячах добровольцах. Руководитель Росздравнадзора Валентина Косенко назвала претензии ассоциации основанными на незнании результатов исследований.Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что все участники третьей фазы исследований вакцины будут застрахованы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных