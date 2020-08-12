Минздрав ответил на критику российской вакцины от коронавируса из-за рубежа

В АОКИ указывали, что вакцина центра им. Гамалеи была испытана на выборке в менее чем 100 человек, обычно же препараты в ходе третьей фазы испытываются на тысячах добровольцах. Руководитель Росздравнадзора Валентина Косенко назвала претензии ассоциации основанными на незнании результатов исследований.Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что все участники третьей фазы исследований вакцины будут застрахованы.