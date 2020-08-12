Минздрав ответил на критику российской вакцины от коронавируса из-за рубежа
Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал безосновательными высказывания зарубежных медиков, которые сомневаются в эффективности российской вакцины. По его словам, российская вакцина основана на исследованных ранее компонентах, чем и объясняется форсирование сроков ее исследований.
«Коллеги зарубежные, видимо, чувствуя определенные конкурентные преимущества российского препарата, пытаются высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны»,- заявил министр во время брифинга. Он также отметил, что многие страны применяли «те или иные форсированные режимы для исследований», однако российская вакцина — «это решение которое уже имело определенные клинические данные».
11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первую очередь будут вакцинированы медицинские работники. Первые партии вакцины выпустят в течение двух недель. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он планирует начать производить вакцину от коронавируса в ноябре.
Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призвала Минздрав отложить регистрацию вакцины до тех пор, пока не будет успешно завершена третья фаза клинических испытаний.
В АОКИ указывали, что вакцина центра им. Гамалеи была испытана на выборке в менее чем 100 человек, обычно же препараты в ходе третьей фазы испытываются на тысячах добровольцах. Руководитель Росздравнадзора Валентина Косенко назвала претензии ассоциации основанными на незнании результатов исследований.Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что все участники третьей фазы исследований вакцины будут застрахованы.