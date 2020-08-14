Минздрав анонсировал публикацию данных об исследованиях вакцины от COVID-19
Данные о доклинических и клинических исследованиях российской вакцины от коронавируса могут выпустить к 17 августа, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«В ближайшие два дня выйдут полностью данные, опубликуются. Может, не два дня, может, к понедельнику постараемся выпустить данные о доклинических и клинических исследованиях», – сказал Мурашко, отметив, что клинические испытания вакцины продолжатся.
Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, которая была разработана центром им. Гамалеи, 11 августа. Предполагается, что в гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 г., вакцинация будет добровольной.
Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призвала Минздрав отложить регистрацию вакцины до тех пор, пока не будет успешно завершена третья фаза клинических испытаний. В Росздравнадзоре заявили, что претензии ассоциации основаны на незнании результатов исследований.
О недоверии к препарату высказались большинство опрошенных сервисом «Справочник врача», писал РБК. Медики посчитали, что свидетельств об эффективности созданной в центре им. Гамалеи вакцины недостаточно. Говоря о критических высказываниях о российской вакцине, Мурашко сказал следующее: «Поскольку коллеги не совсем владеют вопросом, что вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов, поэтому и высказываются иногда».