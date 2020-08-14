Минздрав анонсировал публикацию данных об исследованиях вакцины от COVID-19

О недоверии к препарату высказались большинство опрошенных сервисом «Справочник врача», писал РБК. Медики посчитали, что свидетельств об эффективности созданной в центре им. Гамалеи вакцины недостаточно. Говоря о критических высказываниях о российской вакцине, Мурашко сказал следующее: «Поскольку коллеги не совсем владеют вопросом, что вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов, поэтому и высказываются иногда».