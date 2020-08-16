Белорусский сетевой протест

Сетевые группы вместо иерархических структур. Новые форматы очень пластичны, легко меняют свои контуры, объединяются с другими и быстро обмениваются информацией. При отсутствии понятных лидеров власть лишается рычага воздействия на ключевые фигуры – не с кем договариваться, некого запугивать; выбитая из-под одного человека табуретка не обрушивает процесс в целом.