Белорусский сетевой протест

Белорусский сетевой протестНовые стихийно сложившиеся протестные технологии оказались эффективными
Тактика белорусской оппозиции проявила как черты современных протестов, так и возрождение практик отдаленного прошлого. Например, забастовок – тем более эффективных из-за большой доли госсобственности в экономике. Какие еще ходы оказались результативными?
Сетевые группы вместо иерархических структур. Новые форматы очень пластичны, легко меняют свои контуры, объединяются с другими и быстро обмениваются информацией. При отсутствии понятных лидеров власть лишается рычага воздействия на ключевые фигуры – не с кем договариваться, некого запугивать; выбитая из-под одного человека табуретка не обрушивает процесс в целом.
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