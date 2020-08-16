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Сами виноваты

Неочевидные причины низкой предпринимательской активности
Андрей Стась
Достижение высоких показателей предпринимательской активности в России будет лежать на пересечении облегчения государственного контроля и давления, развития деловой культуры и образования и повышения престижа предпринимательской деятельности /Максим Стулов / Ведомости

Индикатором предпринимательской активности в стране служат количество регистрируемых компаний и их плотность (число вновь созданных фирм на 1000 экономических активных жителей).

В рамках исследования Doing­Business (оно не учитывает США и КНР) Россия по количеству новых фирм занимает 3-е место в мире, уступая только Великобритании и ЮАР: в 2018 г. в стране было зарегистрировано более 317 000 компаний, в 2019 г. – чуть больше 300 000. Но вот по плотности бизнеса ситуация совсем другая: Россия с показателем 3,26 не попадает даже во вторую десятку. При этом высокая плотность отмечается не только в «налоговых гаванях», где это естественно, но и в странах с прозрачной экономикой (Австралия – 14,47, Дания и Сингапур – 10, Норвегия – 8,62, Швеция – 7,18, Хорватия – 5,86, Франция – 4,84, Финляндия – 4,29).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных