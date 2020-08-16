Сами виноваты

В рамках исследования Doing­Business (оно не учитывает США и КНР) Россия по количеству новых фирм занимает 3-е место в мире, уступая только Великобритании и ЮАР: в 2018 г. в стране было зарегистрировано более 317 000 компаний, в 2019 г. – чуть больше 300 000. Но вот по плотности бизнеса ситуация совсем другая: Россия с показателем 3,26 не попадает даже во вторую десятку. При этом высокая плотность отмечается не только в «налоговых гаванях», где это естественно, но и в странах с прозрачной экономикой (Австралия – 14,47, Дания и Сингапур – 10, Норвегия – 8,62, Швеция – 7,18, Хорватия – 5,86, Франция – 4,84, Финляндия – 4,29).