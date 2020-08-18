Это место не могло не взорваться

Ливан – страна, которая не могла не взорваться. Лидер «Хезболлы» шейх Хасан Насрулла не исключил, что за взрывом в порту Бейрута мог стоять Израиль. Израиль все обвинения отвергает. Не видит террористического следа и бывший премьер-министр Ливана Хасан Диаб. Диаб называет причиной взрыва многолетнюю системную коррупцию. Порт, важнейший экономический ресурс Ливана, стал местом столкновения интересов множества кланов, и контроль за его деятельностью был уничтожен ради свободы нелегального грузопотока.