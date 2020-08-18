Это место не могло не взорваться

Это место не могло не взорватьсяМногоконфессиональное устройство Ливана оказалось нежизнеспособным
По последним данным Gallup, 96% ливанцев уверены в тотальной коррупции во власти. Это мировой максимум недоверия властям.
Ливан – страна, которая не могла не взорваться. Лидер «Хезболлы» шейх Хасан Насрулла не исключил, что за взрывом в порту Бейрута мог стоять Израиль. Израиль все обвинения отвергает. Не видит террористического следа и бывший премьер-министр Ливана Хасан Диаб. Диаб называет причиной взрыва многолетнюю системную коррупцию. Порт, важнейший экономический ресурс Ливана, стал местом столкновения интересов множества кланов, и контроль за его деятельностью был уничтожен ради свободы нелегального грузопотока.
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области