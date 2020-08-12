Ущерб от взрыва в порту Бейрута превысил $15 млрд

4 августа в порту столицы Ливана Бейруте произошел взрыв 2750 тонн аммиачной селитры, в результате которого погиб 171 человек, около 300 000 остались без крова, еще 6000 получили ранения. После взрыва в стране начались протесты, на фоне которых правительство Ливана ушло в отставку в полном составе.