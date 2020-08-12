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Ущерб от взрыва в порту Бейрута превысил $15 млрд

Ведомости

Экономический ущерб от взрыва в порту Ливана по предварительным расчетам превысил $15 млрд, соответствующая информация размещена в Twitter администрации ливанского президента Мишеля Ауна.

«Предварительный анализ показывает, что ущерб от взрыва превышает $15 млрд», — указано в сообщении.

4 августа в порту столицы Ливана Бейруте произошел взрыв 2750 тонн аммиачной селитры, в результате которого погиб 171 человек, около 300 000 остались без крова, еще 6000 получили ранения. После взрыва в стране начались протесты, на фоне которых правительство Ливана ушло в отставку в полном составе.

Для оказания помощи жителям Ливана в ликвидации последствий взрыва в средиземноморское государство выдвинулась группировка МЧС России. Ранее сегодня глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту России Владимиру Путину о завершении работы российских спасателей в Ливане.

Ранее по теме: Зиничев доложил Путину о завершении работы спасателей МЧС в Ливане

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных