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Зиничев доложил Путину о завершении работы спасателей МЧС в Ливане

Ведомости

Глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту России Владимиру Путину о завершении работы группировки МЧС в Ливане и о начале ее поэтапного вывода из средиземноморского государства, сообщает пресс-служба Кремля. 

«Министр доложил главе государства о завершении работы группировки МЧС в Ливане и о её поэтапном выводе», — указано в сообщении.

В частности, Зиничев рассказал президенту о поисково-спасательной операции и оказании медицинской помощи ливанцам, пострадавшим при взрыве в порту Бейрута. В составе группировки МЧС также были специалисты Роспотребнадзора, которые помогли Ливану в борьбе с коронавирусной инфекцией.

4 августа в порту столицы Ливана Бейруте взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, в результате чего погиб 171 человек, около 300 000 остались без крова, еще 6000 получили ранения. После взрыва в стране начались протесты, из-за которых правительство Ливана ушло в отставку в полном составе.

Ранее по теме: Протестующие в Бейруте потребовали отставки президента и роспуска парламента

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных