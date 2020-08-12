Зиничев доложил Путину о завершении работы спасателей МЧС в Ливане
Глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту России Владимиру Путину о завершении работы группировки МЧС в Ливане и о начале ее поэтапного вывода из средиземноморского государства, сообщает пресс-служба Кремля.
«Министр доложил главе государства о завершении работы группировки МЧС в Ливане и о её поэтапном выводе», — указано в сообщении.
В частности, Зиничев рассказал президенту о поисково-спасательной операции и оказании медицинской помощи ливанцам, пострадавшим при взрыве в порту Бейрута. В составе группировки МЧС также были специалисты Роспотребнадзора, которые помогли Ливану в борьбе с коронавирусной инфекцией.
4 августа в порту столицы Ливана Бейруте взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, в результате чего погиб 171 человек, около 300 000 остались без крова, еще 6000 получили ранения. После взрыва в стране начались протесты, из-за которых правительство Ливана ушло в отставку в полном составе.