Протестующие в Бейруте потребовали отставки президента и роспуска парламента

За несколько часов до этого агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники о том, что за несколько недель до взрыва президенту Ливана Мишелю Ауну и премьер-министру Хасану Диабу служба безопасности страны доложила о нарушениях. По информации агентства, власти были в курсе, что 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, которые хранились на территории порта, были взрывоопасны.