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Протестующие в Бейруте потребовали отставки президента и роспуска парламента

Ведомости

В столице Ливана, Бейруте возобновились акции протеста, передает телеканал «Аль Хадас». Протестующие собрались у места взрыва в порту Бейрута, призывая к уходу со своего поста президента Ливана Мишеля Ауна и роспуску парламента. 

По данным телеканала, протестующие забросали камнями и горящими предметами полицию в то время, как силовики применили к протестующим слезоточивый газ. 

За несколько часов до этого агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники о том, что за несколько недель до взрыва президенту Ливана Мишелю Ауну и премьер-министру Хасану Диабу служба безопасности страны доложила о нарушениях. По информации агентства, власти были в курсе, что 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, которые хранились на территории порта, были взрывоопасны.

Массовые протесты в столице Ливана начались после взрыва 2750 тонн аммиачной селитры на складе в порту Бейрута 4 августа, в результате которого погибли 171 человек, около 300 тыс. человек остались без крова, еще 6 тыс. Получили ранения. Пик протестов пришелся на вечер 8 августа, тогда демонстранты после столкновений с полицией захватили здания нескольких министерств. Число пострадавших во время протестов в Бейруте составило 728 человек.

10 августа правительство Ливана объявило об уходе в отставку в полном составе. Первым из министров ушла в отставку глава мининформации Ливана Маналь Абдель Самад. Она стала первым членом кабинета министров страны, объявившим о снятии с себя полномочий после протестов в Бейруте. Абдель Самад обосновала свое решение неспособностью правительства провести необходимые реформы после взрыва.

Ранее по теме: Правительство Ливана уйдет в отставку в полном составе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных