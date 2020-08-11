Протестующие в Бейруте потребовали отставки президента и роспуска парламента
В столице Ливана, Бейруте возобновились акции протеста, передает телеканал «Аль Хадас». Протестующие собрались у места взрыва в порту Бейрута, призывая к уходу со своего поста президента Ливана Мишеля Ауна и роспуску парламента.
По данным телеканала, протестующие забросали камнями и горящими предметами полицию в то время, как силовики применили к протестующим слезоточивый газ.
За несколько часов до этого агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники о том, что за несколько недель до взрыва президенту Ливана Мишелю Ауну и премьер-министру Хасану Диабу служба безопасности страны доложила о нарушениях. По информации агентства, власти были в курсе, что 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, которые хранились на территории порта, были взрывоопасны.
Массовые протесты в столице Ливана начались после взрыва 2750 тонн аммиачной селитры на складе в порту Бейрута 4 августа, в результате которого погибли 171 человек, около 300 тыс. человек остались без крова, еще 6 тыс. Получили ранения. Пик протестов пришелся на вечер 8 августа, тогда демонстранты после столкновений с полицией захватили здания нескольких министерств. Число пострадавших во время протестов в Бейруте составило 728 человек.
10 августа правительство Ливана объявило об уходе в отставку в полном составе. Первым из министров ушла в отставку глава мининформации Ливана Маналь Абдель Самад. Она стала первым членом кабинета министров страны, объявившим о снятии с себя полномочий после протестов в Бейруте. Абдель Самад обосновала свое решение неспособностью правительства провести необходимые реформы после взрыва.