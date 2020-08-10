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Правительство Ливана уйдет в отставку в полном составе

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Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе после протестов в Бейруте, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Хамада Хасана.

«Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства», – сообщил он журналистам, покидая дворец Серай после заседания кабмина.

Массовые протесты в столице Ливана начались после взрыва на складе в порту Бейрута 4 августа, в результате которого погибли 158 человек, около 300 000 остались без крова. Пик протестов пришелся на вечер 8 августа, тогда демонстранты после столкновений с полицией захватили здания нескольких министерств. Число пострадавших во время протестов в столице Ливана Бейруте составило 728 человек, сообщал Al Jazeera.

Ранее в отставку подала министр информации Ливана Маналь Абдель Самад, сообщал Reuters. Она стала первым членом кабинета министров страны, объявившим о снятии с себя полномочий после протестов в Бейруте. Абдель Самад обосновала свое решение неспособностью правительства провести необходимые реформы после взрыва.

Ранее по теме: Протестующие в Бейруте захватили правительственные здания

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных