Правительство Ливана уйдет в отставку в полном составе

Массовые протесты в столице Ливана начались после взрыва на складе в порту Бейрута 4 августа, в результате которого погибли 158 человек, около 300 000 остались без крова. Пик протестов пришелся на вечер 8 августа, тогда демонстранты после столкновений с полицией захватили здания нескольких министерств. Число пострадавших во время протестов в столице Ливана Бейруте составило 728 человек, сообщал Al Jazeera.