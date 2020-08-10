Правительство Ливана уйдет в отставку в полном составе
Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе после протестов в Бейруте, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Хамада Хасана.
«Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства», – сообщил он журналистам, покидая дворец Серай после заседания кабмина.
Массовые протесты в столице Ливана начались после взрыва на складе в порту Бейрута 4 августа, в результате которого погибли 158 человек, около 300 000 остались без крова. Пик протестов пришелся на вечер 8 августа, тогда демонстранты после столкновений с полицией захватили здания нескольких министерств. Число пострадавших во время протестов в столице Ливана Бейруте составило 728 человек, сообщал Al Jazeera.
Ранее в отставку подала министр информации Ливана Маналь Абдель Самад, сообщал Reuters. Она стала первым членом кабинета министров страны, объявившим о снятии с себя полномочий после протестов в Бейруте. Абдель Самад обосновала свое решение неспособностью правительства провести необходимые реформы после взрыва.