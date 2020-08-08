Протестующие в Бейруте захватили правительственные здания

По данным ливанского телеканала Al Jadeed, демонстрантов поддержали отставники из числа бывших военнослужащих. На балконах захваченного особняка протестующие вывесили красные флаги с надписями «Бейрут — столица революции» и «Бейрут — город без оружия». Ранее «РИА Новости» сообщало, что полиция открыла огонь по демонстрантам, охрана ливанского парламента опровергла эту информацию. При этом агентство Reuters сообщило о звуках стрельбы и появлении окровавленных людей в правительственном квартале.