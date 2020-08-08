Протестующие в Бейруте захватили правительственные здания

Протестующие в Бейруте захватили правительственные зданияЗдание МИД после штурма стало штаб-квартирой демонстрантов
В Бейруте продолжаются столкновения между протестующими и органами правопорядка. Граждане, вышедшие на антиправительственный митинг, требуют отставки правительства и проведения реформ, сообщают «РИА Новости». Митинг в столице Ливана прошел спустя четыре дня после мощного взрыва, прогремевшего на портовом складе города. Жертвами трагедии стали 158 человек, около 6 000 получили ранения, а 300 000 остались без крова.
По данным «РИА Новости», первое столкновение между демонстрантами и полицией произошло у здания парламента. Толпа кидала в стражей порядка камни и петарды, полицейские применили слезоточивый газ. «РИА Новости» сообщает, что протестующим удалось захватить здания четыре министерств — иностранных дел, экономики, окружающей среды и энергетики. В МИД разместился штаб восставших. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб предложил провести досрочные парламентские выборы для выхода из кризиса, сообщает Sky News Arabia.
По данным ливанского телеканала Al Jadeed, демонстрантов поддержали отставники из числа бывших военнослужащих. На балконах захваченного особняка протестующие вывесили красные флаги с надписями «Бейрут — столица революции» и «Бейрут — город без оружия». Ранее «РИА Новости» сообщало, что полиция открыла огонь по демонстрантам, охрана ливанского парламента опровергла эту информацию. При этом агентство Reuters сообщило о звуках стрельбы и появлении окровавленных людей в правительственном квартале.
По данным официального Twitter-аккаунта Ливанского красного креста, число пострадавших составляет 238 человек. Министерство внутренних дел Ливана сообщило о гибели одного полицейского.